金管會推獨董調查權 獨董憂實際能否落地？

金管會今年2月發布函令給銀行及金控有關獨立董事協助及調查作業程序，希望讓獨董在重大弊案或吹哨案件中，能扮演更積極的調查角色。不過，在17日舉辦的國銀獨董座談會中，部分獨董最關心的並非制度設計，而是未來真正啟動調查時，銀行或金控是否會完全配合。

銀行局表示，依現行作業程序，當涉及重大財務決策、關係人交易、高階主管檢舉或重大公司治理案件時，獨董可要求調閱文件、訪談相關人員、請稽核單位協助，必要時還可聘請律師、會計師等外部專家，相關費用均由金融機構負擔。

然而，有獨董提出疑問，雖然函令已要求銀行提供必要資源，但未來真正需要調查時，相關資源是否能制度化、經營團隊是否會全力配合，仍有待觀察。

銀行局坦言，這也是此次座談討論最多的實務問題之一。不過，由於函令自今年2月發布至今，尚未出現需要啟動獨董調查的個案，因此目前仍無法預判實際執行時是否會遭遇阻礙，但若真正發生需要獨董調查的事件時，未來金管會將考量實務上面臨的難題滾動式調整相關程序。

此外，也有獨董關心調查責任問題，擔憂若獨董調查結果與涉及民事或刑事問題的司法調查結論不同，相關責任問題如何處理？對此，銀行局表示，金管會希望獨董扮演的是金融監理上的協助角色，依據當時可取得的資料及調查方法形成專業判斷，不涉及刑事或民事判決，就像做研究一樣，會受到方法與資料限制，監理重點在於是否盡到合理調查程序。

銀行局表示，此次座談主要是建立觀念交流，由於過去從未召集全體銀行獨董進行政策溝通，因此希望先建立共同認知，待未來真正出現調查案例後，再視實務需求持續精進制度。