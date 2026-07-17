銀行局邀國銀逾80位獨董座談聚焦二重點 指引預計年底前出爐

為強化公司治理，金管會銀行局17日下午兩點召集全體本國銀行獨立董事座談。座談會由銀行局主持，座位表原編列89位，實際仍有超過80位獨董出席，會中討論銀行業行為與文化管理、全齡金融，並針對獨董調查職能進行交流，銀行局也透露，已責成銀行公會研訂的《銀行業行為與文化管理指引》預計今年底前出爐。

銀行局表示，這次座談會延續去年底召開金控獨董座談會的模式，今年進一步擴大至銀行業，未來其他金融業別也會視情況舉辦獨董座談。在昨日的座談會中，首先關注建立銀行業行為與文化管理制度，由於近年國內外金融機構發生弊案，許多並非單純法令或制度缺失，而是源自人員行為及企業文化偏差，但光靠越來越綿密的法令規範，未必能完全防堵風險，因此希望從董事會及高階管理層開始，由上而下建立誠信文化。

銀行局表示，金管會已責成銀行公會研訂《銀行業行為與文化管理指引》，希望建立共同框架與原則，提供銀行董事會及高階管理階層遵循。不過，銀行局強調，監理機關並非要替銀行塑造文化，而是提供方向，真正的企業文化仍須由董事會自上而下建立。

銀行局舉例，若一家銀行過度強調績效，只看員工銷售多少商品、吸收多少存款，容易讓員工為達成目標不擇手段，而產生偏差行為，因此未來企業文化應兼顧績效管理與員工關懷，降低高風險行為發生的可能。

座談會中，多位具有學者背景的獨董也從公司治理角度提出建議。有獨董指出，企業文化其實是公司治理最初的核心，隨著近年法令規範日益完備，更應重新回到文化治理本身。

另外，也有獨董分享荷蘭央行的經驗，建議透過組織心理學家及行為科學家組成團隊，觀察董事會運作及決策模式，從行為和文化面向辨識治理風險。銀行局表示，相關建議將交由銀行公會研議指引時參考。

至於強化獨董職能部分，銀行局指出，今年2月已發布金控與銀行獨董協助或調查事項作業程序，希望在重大財務決策、關係人交易、吹哨案件或涉及高階管理階層的案件中，如有高層不當行為或違規事件，獨董可啟動調查，並要求金融機構給予相關資源協助調查。