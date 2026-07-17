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金管會提升國銀獨董職權明確化 與會者表達認同
金管會今天召開本國銀行獨立董事交流座談會，近90名獨立董事參與。金管會表示，此次也說明「金控與銀行獨董協助或調查事項作業程序」，盼讓獨董職權更明確，也有獨董對公司提供相關資源提出制度化建議，後續將持續檢討。
金管會今天舉行本國銀行獨立董事交流座談會，聚焦3大類議題，包含強化金融機構誠信經營文化、提升獨董職能與促進普惠金融等方向，合計近90名獨董參與。
金管會官員向中央社說明，第一，在誠信經營文化方面，從國內外相關裁罰案也觀察到，任何管理規章與法令，還是要回歸到企業文化與行為面向，避免流於形式主義。
他指出，金管會也要求銀行公會研訂「銀行業行為與文化管理指引」，目的是希望透過公會共同討論建立一定的框架與方法，透過框架引導銀行業內部建立起文化。
第二，為協助獨立董事履行職責，金管會今年2月13日進一步發布「金控與銀行獨董協助或調查事項作業程序」給業者參考，讓獨董相關職權更明確化。
依照作業程序內容，獨董可參與協助3大議題，包括重大財務決策、關係人交易審議與誠信經營，獨董也可協助3大調查，像是有人檢舉高層不當行為，或是大股東不當參與經營等違反公司治理行為，以及吹哨者檢舉事件。此外，獨董可以進行調查，必要時可以尋求外部人士、專業律師與會計師協助調查，相關費用由公司負擔。
金管會說明，與會者多認同此方向，也有獨董針對實務上可能遇到的情況提出建議，並針對公司提供資源部分提出制度化建言，後續持續檢討制度，看實務上哪些面向需做加強。
金管會指出，另也針對推動全齡金融政策，向獨董說明部分銀行案例作法。
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