快訊

多空交戰 台指期夜盤率先反彈、高低震盪逾800點

市場情勢不妙？美企內部人士急脫手持股 速度逾20年來第2快

致癌油竄全台引爆食安危機 中聯總經理余凌冲遭收押理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會提升國銀獨董職權明確化 與會者表達認同

中央社／ 台北17日電

金管會今天召開本國銀行獨立董事交流座談會，近90名獨立董事參與。金管會表示，此次也說明「金控與銀行獨董協助或調查事項作業程序」，盼讓獨董職權更明確，也有獨董對公司提供相關資源提出制度化建議，後續將持續檢討。

金管會今天舉行本國銀行獨立董事交流座談會，聚焦3大類議題，包含強化金融機構誠信經營文化、提升獨董職能與促進普惠金融等方向，合計近90名獨董參與。

金管會官員向中央社說明，第一，在誠信經營文化方面，從國內外相關裁罰案也觀察到，任何管理規章與法令，還是要回歸到企業文化與行為面向，避免流於形式主義。

他指出，金管會也要求銀行公會研訂「銀行業行為與文化管理指引」，目的是希望透過公會共同討論建立一定的框架與方法，透過框架引導銀行業內部建立起文化。

第二，為協助獨立董事履行職責，金管會今年2月13日進一步發布「金控與銀行獨董協助或調查事項作業程序」給業者參考，讓獨董相關職權更明確化。

依照作業程序內容，獨董可參與協助3大議題，包括重大財務決策、關係人交易審議與誠信經營，獨董也可協助3大調查，像是有人檢舉高層不當行為，或是大股東不當參與經營等違反公司治理行為，以及吹哨者檢舉事件。此外，獨董可以進行調查，必要時可以尋求外部人士、專業律師與會計師協助調查，相關費用由公司負擔。

金管會說明，與會者多認同此方向，也有獨董針對實務上可能遇到的情況提出建議，並針對公司提供資源部分提出制度化建言，後續持續檢討制度，看實務上哪些面向需做加強。

金管會指出，另也針對推動全齡金融政策，向獨董說明部分銀行案例作法。

金管會 銀行業 中央社

延伸閱讀

近百位國銀獨董17日首度集結 金管會祭三大治理題

陳祖培正式回鍋董座：要讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」

電支業首度跨出支付圈！歐付寶搶千億移工商機 金管會准了

中華電信以AI治理與海地星空布局 助力金融業迎向數位科技新時代

相關新聞

Pi錢包遭駭…最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

Pi錢包（拍付國際）6月遭駭客組織Settra入侵，Pi錢包公布最新調查結果指出，「本次外洩資料為內部員工日常作業檔案。雖然絕大多數檔案不涉及個人隱私，但其中包含2019年與2022年因專案上線之會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼。」針對受影響的名單，Pi錢包近期將陸續發出APP推播訊息進行個別通知，並提供專屬補償領取方式。

外資狂砍台股創紀錄 央行防守新台幣爆量貶3.9分

市場對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮升溫，加上美伊衝突再起，打擊風險偏好，台股上演「黑色星期五」，外資今天賣超創紀錄，在...

土地銀行全新吉祥物土撥鼠亮相 邀請民眾命名 有機會獲得大獎

為慶祝成立80周年，土地銀行正式推出全新企業吉祥物「土撥鼠」，並於官方臉書粉絲專頁舉辦「吉祥物命名活動」，邀請民眾發揮創意，為這位新朋友打造最具代表性的官方名稱。

「國泰步步攻億走」號召近50萬人同行 累積1,446億步再破新高

響應國泰集團永續三大主軸「氣候、健康、培力」，國泰人壽「國泰步步攻億走」今年再創佳績，吸引近50萬名民眾與企業員工共同參與，累積走出1,446億步，不僅超越年度1,200億步目標，更刷新活動舉辦以來的新紀錄。國壽同步提供新台幣1,000萬元支持公益行動，攜手產官學夥伴投入海洋與森林復育，讓每一步都化為推動健康與永續的力量。

兆豐金控榮獲 SGS TCFD 績效評核最高等級「Pioneer 標竿者」認證

兆豐金控（2886）持續深耕氣候與自然相關風險治理，最新發布之《2025年氣候暨自然環境報告書》榮獲SGS TCFD績效評核最高等級「Pioneer標竿者」認證，展現兆豐金控長期落實氣候相關財務揭露（TCFD），並將永續風險管理融入企業治理與決策的具體成果。

國泰世華銀行老董座回鍋 陳祖培：一切都已過去 現在重新出發

國泰世華銀行新任董事長於17日由董事會共同推舉上任，確定由老將陳祖培出任，且即日生效。陳祖培17日上任受訪表示，先前從國泰世華銀行離開至今已有9年，上任後首要任務是加強內稽內控，以及風險控管，「希望國泰世華銀行銀行朝第一名的方向邁進」；談及近期的鐵拳事件等風波，他則說：「一切事情都已經過去，現在要重新出發」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。