拍付國際個資外洩 受影響用戶可領逾500元票券

PChome網路家庭第三方支付服務拍付國際公布資安事故調查，確認部分會員姓名、手機號碼及車牌號碼等個資外洩，但交易系統未遭入侵，帳號密碼、交易資料及信用卡號等未受影響；對確認個資遭存取的受影響用戶，將提供合計優惠逾新台幣500元超商飲品電子優惠票券。

拍付國際（Pi拍錢包）今天在官網發布「資訊安全事故調查結果與補償方案」說明。

拍付國際（Pi拍錢包）表示，今年6月期間遭受駭客組織攻擊，導致其取得權限並非法存取內部員工的檔案伺服器，造成部分日常作業檔案外洩；因發現異常帳號登入及系統操作活動，確認本次事件為資安事故即刻啟動資安事故應變機制，並委由獨立第三方專業鑑識機構進行事件調查、鑑識及影響範圍確認。

拍付國際指出，公司服務APP、交易系統及網站均未遭駭客入侵，用戶個人帳號密碼、交易資料、信用卡卡號及點數等，均儲存於獨立資料庫，此資料庫確認安全無虞。

不過拍付國際指出，經資安團隊深入調查後確認，外洩資料為內部員工日常作業的檔案，雖然絕大多數檔案不涉及個人隱私，但其中包含2019年及2022年因專案上線所留存的會員資料，涉及姓名、手機號碼及車牌號碼等個資；公司已完成必要的系統修補與安全強化，並持續加強監控，以防止類似事件再次發生。

在後續處置方面，拍付國際表示，已就資安防護進行全面強化，包括防火牆漏洞修補及版本升級、帳號權限清查、非授權軟體清理與阻斷、導入端點偵測與回應等。

拍付國際指出，經確認個資遭存取的受影響用戶，可於7月17日至10月31日期間，透過公司提供的專屬頁面，領取指定超商飲品電子優惠票券，合計優惠價值逾500元；也將陸續透過APP推播通知受影響用戶。