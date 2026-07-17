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外資狂砍台股創紀錄 央行防守新台幣爆量貶3.9分

中央社／ 台北17日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

市場對於人工智慧（AI）泡沫化的疑慮升溫，加上美伊衝突再起，打擊風險偏好，台股上演「黑色星期五」，外資今天賣超創紀錄，在匯市更是洶湧匯出，新台幣兌美元連破32.3元、32.4元兩道關卡，在央行強力防守下，收在32.288元，貶值3.9分。

儘管台積電16日法人說明會釋出正面訊號，市場對AI熱潮延續性的疑慮未減，且美股收黑、費城半導體指數重挫4.29%，台股今天電子權值股成殺盤重心，終場指數下跌2953.71點，以42671.27點作收，跌幅6.47%，創下台股盤中及收盤史上最大跌點紀錄，失守季線43529點及43000點關卡。

新台幣兌美元今天以32.25元開盤後，隨著台股跳水、外資匯出，匯價應聲貶破32.3元價位，出口商紛紛進場，使匯價震盪偏貶，但午後外資爆量匯出，新台幣再度摜破32.4元價位，最低觸及32.416元、重挫1.67角。

眼見新台幣貶勢又急又快，央行尾盤強力防守，跌幅迅速收斂，終場收在32.288元，匯價連4跌，再創逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出41.51億美元的巨量，擠進史上第9大量。

據統計，史上前10大量已全數站上40億美元大關，其中7項紀錄為今年締造，顯示今年台股震盪加劇後，外資資金進出規模明顯放大。

外匯交易員指出，市場殺聲隆隆，今天外資賣超台股金額衝上新台幣1890.39億元，創史上最大賣超金額，匯出量能難以一天消化，預計下週貶值壓力仍存。

新台幣兌美元今天同步收週線，本週新台幣貶值1.1角或0.34%，週線連4黑。

外匯交易員直言，國際股市這波下殺已經影響市場信心，如果台股沒有出現止跌訊號，即便出口商逢低拋匯支撐匯價，仍難抵擋外資調節台股及股利匯出的雙重壓力，下週新台幣匯率不排除測試32.5元重要關卡。

央行 台幣 台股

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