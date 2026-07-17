Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

Pi錢包（拍付國際）6月遭駭客組織Settra入侵，Pi錢包公布最新調查結果指出，「本次外洩資料為內部員工日常作業檔案。雖然絕大多數檔案不涉及個人隱私，但其中包含2019年與2022年因專案上線之會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼。」針對受影響的名單，Pi錢包近期將陸續發出APP推播訊息進行個別通知，並提供專屬補償領取方式。

Pi錢包日前會同專業第三方資安鑑識機構完成全面盤查後，公布最新調查結果。Pi錢包指出，服務系統安全無虞，「服務App、交易系統或網頁」均未遭受駭客入侵，用戶之個人帳號密碼、交易資料、信用卡卡號及點數等，皆儲存於獨立且嚴密防護之資料庫中，此資料庫確認安全無虞。

不過，經資安團隊深入調查確認，本次外洩資料為內部員工日常作業檔案。雖然絕大多數檔案不涉及個人隱私，但其中包含2019年與2022 年因專案上線之會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼。

Pi錢包也在調查報告中說明事故發生原因，Pi錢包指出，「本次事故為主機防火牆遭駭客漏洞攻擊，導致其取得權限並非法存取內部員工的檔案伺服器，造成部分日常作業檔案外洩。」

Pi錢包表示，6月發現異常帳號登入及系統操作活動，確認本次事件為資安事故即刻啟動資安事故應變機制，並委由獨立第三方專業鑑識機構進行事件調查、鑑識及影響範圍確認。主管機關數位發展部也於7月份至本公司進行個資查核行政檢查，並就本次事件提供指導及協助。

在後續處置情況上，Pi錢包表示，本公司已就資安防護進行全面強化，包括防火牆漏洞修補及版本升級、帳號權限清查、非授權軟體清理與阻斷、導入端點偵測與回應等。

對於受影響的用戶，Pi錢包也公布了補償方案，Pi錢包表示，「受影響用戶可透過本公司提供之專屬頁面（https://supr.link/7vIje），購買指定超商飲品電子優惠票券，合計優惠逾500元。」領取期間為2026年7月17日至2026年10月31日。