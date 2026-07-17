土地銀行全新吉祥物土撥鼠亮相 邀請民眾命名 有機會獲得大獎

為慶祝成立80周年，土地銀行正式推出全新企業吉祥物「土撥鼠」，並於官方臉書粉絲專頁舉辦「吉祥物命名活動」，邀請民眾發揮創意，為這位新朋友打造最具代表性的官方名稱。

土銀表示，土撥鼠生活於土壤之中，具有挖掘、儲藏與守護資源的特性，象徵本行80年來扎根臺灣、陪伴民眾累積財富的企業理念。土撥鼠手持鏟子、金條，象徵持續耕耘與財富累積，並繫上代表本行的綠色領帶，展現熱忱專業與溫暖樸實的品牌個性。

吉祥物不僅是品牌形象的重要象徵，更是承載企業文化的核心價值，土銀希望透過本次命名活動，為吉祥物賦予最適合的官方名稱。即日起至7月26日止，歡迎民眾前往粉絲專頁指定貼文留言投稿，就有機會獲得「超商提貨券5,000元」、「土撥鼠悠遊卡公仔」及神秘好禮。更多活動資訊參閱土銀臉書粉絲專頁。