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傳奇天團西城男孩演唱會開賣倒數 玉山銀行推出卡友購票禮遇

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行長期支持藝文活動發展，首度攜手萬事達卡（Mastercard）及全球最大現場演出娛樂主辦商理想國Live Nation，為卡友提供專屬尊榮購票體驗，推出一系列購票禮遇。本次合作將由國際傳奇天團「西城男孩（Westlife）」明年1月在高雄巨蛋舉辦的演唱會揭開序幕，為西城男孩成軍25周年世界巡演首次登台獻唱，預期將掀起購票熱潮。

「WESTLIFE 25：THE ANNIVERSARY WORLD TOUR」演唱會將於7月20日開放購票，本次合作結合玉山銀行信用卡金融服務、萬事達卡priceless.com無價禮遇平台與Live Nation全球頂尖演出資源，提供卡友順暢且多元的購票選擇。持玉山Unicard、U Bear信用卡等玉山萬事達卡信用卡與簽帳金融卡卡友，皆可享有優先購票權益，搶先入手玉山卡友預售票。此外，票券全面開賣時，玉山世界卡、星宇航空世界卡及星宇航空世界之極卡等頂級卡卡友，可享有尊榮席位購買禮遇，滿足不同卡友對購票時效與席位需求。

為迎接演唱會搶票熱潮並回饋廣大歌迷，玉山銀行同步推出U Bear信用卡新卡申辦專屬優惠。即日起，於8月31日前首次申辦玉山U Bear信用卡，完成綁定玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費及申請電子帳單，核卡後60天內於拓元售票等指定售票平台消費，可享加碼10%現金回饋（每歸戶上限1,200元）；若為玉山信用卡全新戶，最高可享20%現金回饋，除購票優惠外，本次新卡申辦專屬回饋亦適用於旅遊、網購、影音娛樂、遊戲及AI應用等指定五大通路，新卡友於Booking.com、Grab等指定旅遊平台消費，亦可享最高20%現金回饋，滿足歌迷從購票、規劃行程到海外追星等多元需求。

玉山銀行表示持續以卡友需求為核心，致力於提供最優質的金融服務，成為生活中的最佳夥伴，透過與萬事達卡及理想國Live Nation的合作，期望將金融服務價值延伸至生活體驗，創造更多無價的感動與回憶，保留生活中每一個不容錯過的精彩席位，玉山銀行專屬活動網頁參閱：https://esun.co/p9FsB

玉山銀行 玉山 演唱會

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