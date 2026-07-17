中華郵政推出「指定聯絡人服務」 維護壽險保戶基本權益

中華郵政公司為強化壽險保戶之防詐保護機制，於2026年3月14日推出「指定聯絡人」服務，要保人得視自身需求申請指定聯絡人，在契約有效期間內可隨時會同指定聯絡人，並攜帶雙方國民身分證至各地郵局辦理。指定聯絡人限要保人之配偶、父母、子女、祖孫或兄弟姊妹等親屬，需提供手機號碼以利通知，若通訊資料有異動，請主動通知變更，以確保通知權益。若要保人日後重新指定聯絡人，將依最新申請資料辦理，不另行通知原指定聯絡人。

要保人年滿65歲，辦理保單借款、部分提領、終止契約或開啟保單非臨櫃借款功能等具風險性之壽險業務時，中華郵政公司將主動致電指定聯絡人，並同步傳送簡訊，期透過家屬即時關懷及提醒，達到勸阻效果，降低年長者遭詐騙風險，強化高齡保戶風險防護網。

中華郵政公司積極推動防制詐騙及高齡友善金融政策，透過保戶、家屬與公司三方共同守護機制，提升保戶權益保障。未來將持續精進關懷與保護措施，強化潛在被害人識別與預警機制，優化各項保險服務，落實普惠金融理念，守護保戶財產與權益安全，提供民眾更安全、更便利的服務體驗，實踐企業社會責任。