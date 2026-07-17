「國泰步步攻億走」號召近50萬人同行 累積1,446億步再破新高

響應國泰集團永續三大主軸「氣候、健康、培力」，國泰人壽「國泰步步攻億走」今年再創佳績，吸引近50萬名民眾與企業員工共同參與，累積走出1,446億步，不僅超越年度1,200億步目標，更刷新活動舉辦以來的新紀錄。國壽同步提供新台幣1,000萬元支持公益行動，攜手產官學夥伴投入海洋與森林復育，讓每一步都化為推動健康與永續的力量。

國泰人壽自2022年推出「步步攻億走」活動，結合數位健康平台「FitBack健康吧」，鼓勵員工、保戶及一般民眾透過日常步行養成規律運動習慣，並將每一步轉化為公益力量。今年活動步數與參與規模雙雙刷新歷屆紀錄，總累積步數較去年成長約33.5%，展現全民對健康促進與永續行動的熱烈響應。

今年首度推出的「企業揪團」任務，亦獲企業熱烈響應，吸引近3,400家企業商家員工一起健走，鼓勵員工把每天通勤、午休散步、下班運動累積成團隊步數，不只培養規律運動習慣，更凝聚團隊向心力，讓健康管理逐步融入企業文化。

除了鼓勵全民養成健康習慣，國泰人壽更將每一步健康行動，轉化為環境與社會的永續影響力，本屆「國泰步步攻億走」支持兩項公益計畫，「解鎖 淺藍」海洋保育計畫攜手國立臺灣海洋大學推動「公民科學家」參與機制，預期於8月上線「水中調查局」平台，號召國壽員工與眷屬，在全台37處沿海及內陸水域採集水樣，寄回實驗室進行定序、分析，解析出水域魚類、哺乳類物種，建立生物多樣性地圖，為海洋保育建立穩固的基礎，培養具有保育意識的海洋公民。

另一項「光復 復甦」山林復育計畫，攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，透過部落居民採集原生種子，並以無人機播撒種子至人力難以到達的區域，加速山坡崩塌地植生復育；同時運用國產木材修復當地天主堂座椅，重建部落重要文化與生活空間，逐步恢復山林生態與地方韌性。

「國泰步步攻億走」自推出以來，累計已超過156萬人參與，總步數突破4,100億步，累積提供近3,800萬元公益善款。國泰人壽表示，未來將持續透過數位健康服務串聯民眾、企業及社會各界力量，鼓勵更多人從日常步行開始，讓每一步都成為推動健康生活、社會共好與環境永續的重要力量。