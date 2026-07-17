兆豐金控榮獲 SGS TCFD 績效評核最高等級「Pioneer 標竿者」認證

兆豐金控（2886）持續深耕氣候與自然相關風險治理，最新發布之《2025年氣候暨自然環境報告書》榮獲SGS TCFD績效評核最高等級「Pioneer標竿者」認證，展現兆豐金控長期落實氣候相關財務揭露（TCFD），並將永續風險管理融入企業治理與決策的具體成果。

本次報告除延續TCFD架構外，亦結合自然相關財務揭露（TNFD）及IFRS S2國際標準，全面強化氣候與自然風險管理機制，提升資訊揭露透明度與國際接軌程度，充分展現兆豐金控推動永續治理的承諾與實踐成效。

在國際永續評比方面，兆豐金控亦持續獲得肯定，除入選S&P Global《2026永續年鑑》前1%企業，亦於CDP氣候變遷問卷中連續四年獲最高「A級」評等，展現兆豐金控在氣候治理與揭露品質上的卓越表現；在治理方面，兆豐金控在2025年強化董事層級及高階主管參與，提升風險管理委員會及永續發展委員會至董事會層級，並由董事長擔任主任委員，強化董事及高階主管對氣候議題之決策參與，落實自上而下之永續治理架構。

在強化氣候風險評估的基礎上，兆豐金控2025年持續深化自然相關揭露與風險管理，涵蓋集團層級之自然議合與人權政策，展現對多元永續議題的高度重視；在風險管理面，依循TNFD框架導入LEAP方法學（定位、評價、評估、揭露），系統性辨識與自然環境互動之熱點區域，評估對生態系統之依賴與衝擊，並衡量對價值鏈可能帶來的財務影響。此外，透過自然情境分析，識別核心業務相關風險，將自然環境及生物多樣性之風險與機會納入策略規劃、風險管理及資產配置決策。

為積極響應國家「2050淨零排放」目標，兆豐金控於2024年通過SBTi科學基礎減碳目標，並透過集團《議合政策》深化與投融資客戶溝通與互動，議合範圍包含SBTi、生物多樣性及自然資源等議題，以掌握客戶在減碳與自然環境相關風險的推動情形；另由兆豐銀行舉辦SBT 議合工作坊，協助投融資客戶了解SBT設定指引、標準與提交程序，引導客戶訂定低碳轉型或改善計畫，同時透過舉辦ESCO、地熱發電、水力發電及智慧電網等投融資主題研討會、攜手金融同業推動節能與能源轉型，以金融核心業務引領產業朝淨零排放邁進。

配合SBTi 2025年7月正式發布FINZ標準，兆豐已啟動SBTi淨零專案，規劃淨零轉型計畫與路徑。在碳管理方面，兆豐建置自有投融資碳盤查系統，透過系統化檢核提升數據品質與盤查效率，並依PCAF方法學將保險業務納入財務碳排放盤查範圍，且已通過ISO 14064-1溫室氣體查證。另外，為與國際標準接軌並提升資訊可比性，兆豐金控亦規劃自2027年起遵循 IFRS S2 規範，採用GHG Protocol作為碳排計算基準，以持續精進碳排放管理。

面對全球氣候變遷與自然資源匱乏的嚴峻挑戰，兆豐金控以成為「亞太金融業永續典範」為願景，秉持發揮正向影響力，領航永續發展之理念，積極發揮金融影響力，引導資金流向具綠色與環境效益之產業與計畫。透過全方位金融服務，攜手企業夥伴共創兼具氣候韌性與淨零碳排之永續未來。