國泰世華銀行老董座回鍋 陳祖培：一切都已過去 現在重新出發

國泰世華銀行新任董事長於17日由董事會共同推舉上任，確定由老將陳祖培出任，且即日生效。陳祖培17日上任受訪表示，先前從國泰世華銀行離開至今已有9年，上任後首要任務是加強內稽內控，以及風險控管，「希望國泰世華銀行銀行朝第一名的方向邁進」；談及近期的鐵拳事件等風波，他則說：「一切事情都已經過去，現在要重新出發」。

出生於1942年9月的陳祖培是國泰世華銀行元老級的成員，國泰金控在一連串風波後，找回陳祖培擔任國泰世華銀行總經理，同時也擔任銀行和金控的董事，金融業同樣逾80歲高齡的還有三商美邦人壽董事長翁肇喜和中信金控董事長顏文隆。

陳祖培畢業於政治大學地政系，2002年3月擔任世華銀行總稽核，2003年2月升任世華銀行副總經理，同年10月因世華銀行併入國泰金控，陳祖培擔任國泰世華銀行企業金融執行長，爾後一路升任銀行總經理和金控總經理、銀行副董事長、董事長，以及金控副董事長，直到2022年6月從國泰金控副董事長一職退位，轉為擔任資深顧問至今。

在國泰金融集團服務數十年的陳祖培，17日回鍋上任第一天的感想是，集團培育很多人才，隨時都能調兵遣將，他謙虛表示，回任董事長並不是特別能幹，只是待在銀行的時間比較久，上任後將會把過去的經驗和對未來事情的看法進行規劃執行，希望國泰世華銀行朝向第一名的方向邁進。

至於該如何達到這個目標？陳祖培指出，過去銀行多做企業金融，再來開始發展個人金融，又發展到財富管理，但他認為，銀行的發展應該是企金、消金和財管等各方面並重，最要緊的是做好風險控管、內稽內控，再有好的商品，客戶才能享受到好商品，而數位發展則只是工具，可運用這些工具讓滲透率加深。

國泰金控總經理李長庚日前曾說要請外部顧問公司重新檢視國泰金控及旗下子公司的各項管理制度，陳祖培也是金控董事身份，他表示，將來在這方面要做得更完美，讓國泰金這塊招牌在社會上受到信賴，且讓客戶認為與國泰金的往來是利多。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀說明，外部顧問公司的檢視流程才剛開始，主要還是針對利害關係人的部分，以及在跨集團的串聯是否有較薄弱的地方，目前外部顧問公司針對金控整體檢視，銀行端也會配合金控做串聯，待金控有較完整的規劃再向外界報告。

對於未來的經營管理方向，陳祖培說，作為一個領導人，最要緊的事是先了解員工想要做什麼，以及客戶希望銀行做什麼，領導本身沒有了不起的能耐，更要緊事看同事和客戶，若客戶不覺得有什麼、員工只是朝九晚五領薪水，就沒希望了，希望帶領大家把心思放在共同目標一起努力。

面對這位資深的前輩回任國泰世華銀行董事長，曾被陳祖培領導的鄧崇儀形容陳祖培是一位對集團有深厚情感的老Banker，他為人和藹，很少聽到陳祖培說話音調突然高幾度，長年以來都有快走運動的習慣，身體保養得很好。

國泰世華銀行副總經理、發言人傅伯昇則說，很難只用三個詞彙形容陳祖培，但若要說的話，一定是專業、非常以風險為本、溫和穩健的領導者。他說，陳祖培過去擔任國泰金控資深顧問期間，一直都有在銀行端的風險控管給予建議，因此對於銀行事務仍然有了解。