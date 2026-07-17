陳祖培正式回鍋董座：要讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」

前國泰世華銀董事長郭明鑑兼任外部獨董事件過後，陳祖培回鍋接任國泰世華銀行董座，今日首度以新任董座身分對外談話，坦言自己離開銀行已經一段時間，會努力履行董事長職責。重要的是把成績做出來，讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行。」

陳祖培談到國泰金董事長蔡宏圖為何找他回鍋，他謙虛地表示，國泰金控人才濟濟，董事長蔡宏圖可調度的人選很多，自己並沒有特別厲害，「贏別人的只有一點，就是年紀比較大。」

陳祖培也重新定義銀行的角色。他表示，銀行就像「社會的空氣」，不但關係國家經濟發展，更重要的是保護民眾財產安全。銀行管理的是客戶龐大的存款與資產，因此有責任、有義務擔起受託責任，保障客戶資產，也唯有如此，才能贏得民眾與客戶的信任。因此，銀行不只是營利機構，更必須承擔重大的社會責任。

對於未來改革方向，陳祖培提出三項重點。第一是全面強化內稽內控；第二是深化風險控管。他指出，金融業若要獲利，更重要的是先建立客戶信心，而信心的基礎就是做好風險管理。「銀行賺的是蠅頭小利，但承擔的是很大的風險。」因此，未來將把客戶資產安全放在第一位，持續加深風險控管工作，把風控列為最重要的責任。第三則是引進外部顧問公司，重新檢視內部管理制度、流程設計與治理架構，從制度面全面精進管理品質。

陳祖培表示，除了借重外部專家的建議，也會持續強化內部管理，透過全體員工共同努力，讓國泰世華品牌重新獲得客戶與社會更高的肯定。

至於外界關注日前的人事風波，以及未來與前國泰金副董事長蔡鎮宇的互動，陳祖培表示，自己是國泰金控、也是國泰世華銀行的一員，在銀行服務40多年，團隊人事異動也很正常，屬經常性安排，自己僅全力把工作做好。至於前國泰世華銀董事長郭明鑑相關事件，他則表示，「一切事情已經過去，要重新出發。」