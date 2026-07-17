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新青安寬限期後月付恐翻倍？薪資地圖揭六都房貸真相

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
青安3.0新制出爐，雖然房貸戶在寬限期內負擔還好，但寬限期後每月房貸恐吃掉上班族整月收入。聯合報系資料照
青安3.0新制出爐，雖然房貸戶在寬限期內負擔還好，但寬限期後每月房貸恐吃掉上班族整月收入。聯合報系資料照

新青安降低首購族負擔，但貸得到，不代表繳得起。薪資查詢平台《比薪水》分析「薪資地圖」發現，以全台平均月薪為41,535元計算，若貸款1,000萬元，寬限期（付息不還本的期間）結束後每月房貸約34,500元，吃掉上班族整月收入。

《比薪水》以貸款1,000萬元、40年期、5年寬限期試算，寬限期內只繳利息，每月約14,800 元，開始償還本金後，每月約為34,500 元。

六都之中，負擔相對較低的臺北市，平均月薪為44,041 元，房貸仍占近八成。台中、高雄、台南平均月薪落在3.7萬至3.8萬元，房貸負擔率逼近或超過九成，代表單靠一份平均薪資，幾乎全數都得拿來繳房貸。

若要將房貸負擔率控制在40%，月收入須達約86,250元，是全台平均月薪的兩倍以上。《比薪水》分析，新青安2.0的完整還款藍圖，是為雙薪家庭設計的。對多數單薪族而言，即使成功申請新青安，長期房貸壓力仍相當沉重。

「薪資地圖」顯示，全台薪資年增率約為1%，平均每月僅增加431 元。以1,000萬元貸款計算，補貼每減少半碼（0.125個百分點），一年利息約增加12,500元，已高於一般受僱者一年的平均加薪金額。

新青安並非高房貸負擔的成因。政策可以降低購屋門檻，卻無法取代薪資成長。《比薪水》提醒，購屋族仍應以寬限期結束後的完整月付金額評估能力，而非將最高貸款額度直接視為購屋預算。

新青安 房貸 薪資

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