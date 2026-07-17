快訊

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

毒油延燒未第一時間查處 卓榮泰首度表示：我真的深感抱歉

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

法巴財管：未來12個月金價上看每盎司5,500美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
國際金價。路透
國際金價。路透

金價格自今年1月每盎司5,400美元高點回跌，近期再跌破4000美元整數大關。黃金能否逢低佈局?法國巴黎銀行財富管理認為，持續看好黃金長期走勢，並維持未來12個月金價上看每盎司5,500美元的預測。

法國巴黎銀行財富管理分析，對於能承受較高波動、並尋求較高潛在報酬的投資人而言，金礦股可視為具逆勢布局價值的投資標的。金礦股指數自高點修正已達34%，但多數大型金礦商的自由現金流殖利率仍高於10%。

法國巴黎銀行財富管理強調，持續看好黃金長期走勢，並維持未來12個月金價上看每盎司5,500美元的預測。在此預期下，金礦股對金價上漲具備顯著的獲利槓桿，目前股價仍未充分反映金價長期看漲的情境。

金價 巴黎 銀行

延伸閱讀

SpaceX短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完

009821上市溢價13%遭套牢？陳重銘點名成分股：包辦黃金與鈾礦…成AI敗金價

下半年投資教戰／摩根：跨區域跨配置資產

13家金控上半年大賺4,408億元 法人點名看好六檔

相關新聞

新青安寬限期後月付恐翻倍？薪資地圖揭六都房貸真相

新青安降低首購族負擔，但貸得到，不代表繳得起。薪資查詢平台《比薪水》分析「薪資地圖」發現，以全台平均月薪為41,535元計算，若貸款1,000萬元，寬限期（付息不還本的期間）結束後每月房貸約34,500元，吃掉上班族整月收入。

股匯雙殺 新台幣一早貶破32.3元

美股四大指數周四（16日）收黑，其中費城半導體指數重挫超過4%，再度打壓台北股市。台股早盤重挫逾千點，新台幣匯價也在市場偏空情續下，開盤15分鐘內就貶破32.3元。

新台幣開盤貶0.1分　為32.25元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.25元開盤，貶0.1分

國銀中小企放款 寫同期次高

國銀中小企業放款全年達標勝算升高。據金管會昨（16）日公布最新統計，前五月新增放款2,897億元，寫史上同期次高，更已達全年5,000億元目標的58%，進度明顯超前；若後續動能延續，今年可望連續第17年達成政策目標。

上半年投資型保單新契約保費 年增翻倍成長

全球股市續強，投資人理財需求持續升溫，投資型保單今年上半年銷售動能全面爆發。壽險公會統計顯示，今年上半年投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達4,262.7億元，較去年同期大幅成長110.3%，不僅突破4,000億元大關，更已超越2025年全年4,233.8億元水準，改寫歷年同期新高。

壽險上半年新約保費年增五成

台、外幣宣告利率調升刺激買氣，壽險公會昨（16）日公布壽險業2026年前六月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為7,673.5億元，年增51.6%；續年度保費8637.2億元，年增6.4%；總保費收入16,310.7億元，年增23.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。