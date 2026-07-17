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法巴財管：未來12個月金價上看每盎司5,500美元
黃金價格自今年1月每盎司5,400美元高點回跌，近期再跌破4000美元整數大關。黃金能否逢低佈局?法國巴黎銀行財富管理認為，持續看好黃金長期走勢，並維持未來12個月金價上看每盎司5,500美元的預測。
法國巴黎銀行財富管理分析，對於能承受較高波動、並尋求較高潛在報酬的投資人而言，金礦股可視為具逆勢布局價值的投資標的。金礦股指數自高點修正已達34%，但多數大型金礦商的自由現金流殖利率仍高於10%。
法國巴黎銀行財富管理強調，持續看好黃金長期走勢，並維持未來12個月金價上看每盎司5,500美元的預測。在此預期下，金礦股對金價上漲具備顯著的獲利槓桿，目前股價仍未充分反映金價長期看漲的情境。
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