股匯雙殺 新台幣一早貶破32.3元

新青安降低首購族負擔，但貸得到，不代表繳得起。薪資查詢平台《比薪水》分析「薪資地圖」發現，以全台平均月薪為41,535元計算，若貸款1,000萬元，寬限期（付息不還本的期間）結束後每月房貸約34,500元，吃掉上班族整月收入。

2026-07-17 10:31