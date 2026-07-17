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股匯雙殺 新台幣一早貶破32.3元
美股四大指數周四（16日）收黑，其中費城半導體指數重挫超過4%，再度打壓台北股市。台股早盤重挫逾千點，新台幣匯價也在市場偏空情續下，開盤15分鐘內就貶破32.3元。
新台幣匯價今早以32.25元開盤，小貶0.1分，但隨著股市重挫，貶值幅度擴大，開盤45分鐘內最低匯價為32.325元，貶值7.6分。
匯銀人士指出，Fed主席華許最新談話強調：「首要目標是制定正確的貨幣政策，並稱會做到讓過去5年的通膨飆升將成為歷史。」華許談話讓市場預期未來升息的可能性升高。
Fed在6月會議一致決定將基準利率維持於3.5%至3.75%區間不變，為連續第四次按兵不動。
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