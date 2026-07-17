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009825櫃買中心正式掛牌！捕捉金融創新商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
聯邦美國金融創新ETF（009825）正式於17在櫃買中心掛牌。崔馨方／攝影
聯邦美國金融創新ETF（009825）正式於17在櫃買中心掛牌。崔馨方／攝影

聯邦美國金融創新ETF（009825）正式於17日在櫃買中心掛牌，募集金額高達逾21億元，009825投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟等領域，有望協助投資人掌握金融產業數位轉型帶來的長期投資機會。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，近年金融產業快速變革，支付方式已從銀行、信用卡與現金，演進至透過一支手機即可完成交易。隨著美國《天才法案》及台灣《虛擬資產服務法》相繼推動下，台灣在金融創新領域正逐步與國際接軌，將迎來新一世代的金融服務與資產管理模式。

此外，近期包括Visa、Mastercard、Robinhood等企業，以及多家大型銀行與金融科技公司，也持續布局數位支付、區塊鏈應用及數位資產服務，顯示金融創新正從新興概念逐步走向商業化應用，帶動產業生態持續擴展。

聯邦美國金融創新ETF（009825）聚焦美國金融創新產業，以等權重方式布局30檔具代表性的金融創新企業，投資範圍涵蓋數位支付、金融科技、加密經濟等領域，透過分散配置降低單一個股對投資組合的影響，參與全球金融數位轉型所帶來的長期發展機會。

事實上，009825優勢在於避免單一大型股跌幅對整體淨值造成過大衝擊，中小型金融科技新星與科技巨頭享有同等配置比重，能更敏銳地捕捉到新創企業爆發期的投資機會。

Visa 投信 金融科技

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