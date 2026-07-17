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淪最弱亞幣…台幣收32.249元 連三黑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯價昨（16）日在外資持續匯出，終場收32.249元、貶值6分。 聯合報系資料照
新台幣匯價昨（16）日在外資持續匯出，終場收32.249元、貶值6分。 聯合報系資料照

新台幣匯價昨（16）日在外資持續匯出，終場收32.249元、貶值6分，連續三個交易日收黑，並再度成為「最弱亞幣」，成交量為27.355億美元。

匯銀人士指出，下午盤外資買匯力道明顯升溫，放大匯率波動，短線新台幣仍將持續受到外資資金流向主導，估今早新台幣恐將測試32.3元。

今年以來主要亞幣兌美元表現
今年以來主要亞幣兌美元表現

台北匯市昨日上午交投相對清淡，主要是受到美國6月生產者物價指數（PPI）增幅溫和影響，美元指數走弱，加上韓國央行宣布升息1碼至2.75%，帶動韓元等亞洲貨幣普遍走升，使得新台幣上午亦維持相對穩定。

不過，午盤過後，情勢急轉直下，主要是外資擴大匯出資金，外資同步賣超台股483.3億元，推升美元買盤，新台幣盤中一度貶破32.29元、最低來到32.291元，貶幅超過1角，尾盤在央行進場調節下收斂跌勢，但仍以32.249元作收，連三日走貶，成交量為27.355億美元。

匯銀人士分析，新台幣近期相對其他亞洲貨幣偏弱，並不是基本面惡化，而是外資持續在台股提款，造成的資金面壓力。尤其韓國央行昨天率先升息、日本市場也預期下半年可能進一步升息，使區域資金出現重新配置，台灣則因通膨約維持2%、且以輸入性通膨為主，市場普遍認為央行短期沒有跟進升息的必要，利差因素也使新台幣承受相對壓力。

匯銀人士表示，若外資持續賣超台股並匯出資金，不排除新台幣進一步挑戰32.35元至32.4元區間；反之，若外資匯出趨緩，則有機會回到32.15元附近整理。

昨天主要貨幣表現，美元指數下跌0.37%，主要亞幣中，新台幣獨貶，昨日值0.19%；韓元升值0.93%，星元升值0.23%，日圓升值0.12%，人民幣升值0.05%；歐元也升值0.4%。

美元指數 美國 央行

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