劉上旗出任國泰投信總座

國泰金控（2882）昨（16）日代子公司國泰投信公告，國泰投信董事會已決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理。為了專注推動投信業務，劉上旗已辭任原有的國泰金控投資長與國泰投信副董事長等職務，全心衝刺投信總經理一職，國泰金控表示，後續人事仍待主管機關核定為準。

國泰投信先前經歷人事動盪，國泰投信前總經理張雍川與資深副總經理蔡宜芳於7月7日辭任投信董事，張雍川退居金控非主管職繼續發揮長才。

目前國泰投信第十屆董監事名單中，由國泰金控財務長陳晏如、國泰金控副總經理黃景祿和翁少玲遞補董事缺額，並於昨日董事會決議由劉上旗接掌總座。

國泰金控推動資產管理成繼人壽、銀行之後的第三大獲利引擎。國泰金控表示，國泰投信將借重劉上旗充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造韌性經營體質。

劉上旗具備跨子公司的全局視野，過去曾擔任國泰人壽總經理、副總經理與資深副總經理等核心要職，帶領過財務投資、不動產、業務及營運企劃等單位，擅長商務管理、財務會計與國外投資，更有保險、證券與醫療的多元產業背景。

劉上旗今年3月6日辭任國泰人壽總經理，6月2日獲推舉出任國泰投信副董事長並兼任金控投資長。如今他辭去上述兩職、專任投信總經理，專注在強化資產管理版圖。