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國泰世華董座 金控指派老將重披戰袍！陳祖培呼聲高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控旗下子公司人事大洗牌。 國泰金控／提供
國泰金控旗下子公司人事大洗牌。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）旗下子公司人事大洗牌。國泰世華銀行今（17）日將召開董事會，針對董事長缺額進行補選，國泰金控已於昨日下午指派曾任國泰世華銀行董事長、國泰金控副董事長的老將陳祖培擔任金控和銀行董事，陳祖培接掌國泰世華銀行董事長呼聲高。

陳祖培重披戰袍，市場視為是國泰金控為了穩定軍心、重振旗鼓，所打出安全牌。

這波人事大洗牌的導火線，源自於國泰投信先前誤踩利害關係人紅線，造成近10億元損失。該事件發生後，前國泰世華銀行董事長郭明鑑於6月22日及26日，分別請辭國泰投信與國泰世華銀行董事職務，並卸下銀行董座。

國泰金昨日指派現任國泰金控特聘資深顧問陳祖培擔任銀行董事，據了解，他回任銀行董事長的呼聲最高。

今年81歲的陳祖培，畢業於國立政治大學地政學系，為人穩健、謙和且在業界人緣極佳。在國泰銀行與世華銀行尚未合併前，陳祖培1975年進入世華銀行國外部，從基層做起，歷任分行經理、總行主管、總稽核。

世華銀行於2003年併入國泰金控後，陳祖培升任副總經理，歷任國泰世華銀行總經理、副董事長、董事長等，並曾出任國泰金控副董事長，總計他在世華銀行與國泰世華銀行任職逾40年，資歷相當完整，對於銀行各項業務熟悉。他在銀行任職期間，推動銀行的消金、企金和海外版圖拓展等各項業務平衡發展，是奠定國泰世華銀行成為金控核心獲利引擎之一的重要功臣。

業內人士認為，陳祖培無論在資歷、威望還是專業度上，都是能發揮定海神針作用的不二人選，若確定由他重掌國泰世華銀行，將象徵著穩固國泰這棵金融大樹，在風波過後重新穩定扎根。新一輪人事案將為銀行下半年的營運定調，更是向外界展現強化公司治理決心的新局。

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