上半年投資型保單新契約保費 年增翻倍成長

美元指數今年以來維持相對強勢，不過展望下半年，星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（16）日預期，隨著市場對美元的追捧降溫，美元指數可望自高點回落，年底有機會降至98至99區間，為非美元貨幣帶來反彈契機。其中，歐元可望直接受惠美元走弱，但日圓雖有反彈機會，升值幅度仍將受到日本財政政策掣肘。

2026-07-17 03:10