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上半年投資型保單新契約保費 年增翻倍成長
全球股市續強，投資人理財需求持續升溫，投資型保單今年上半年銷售動能全面爆發。壽險公會統計顯示，今年上半年投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達4,262.7億元，較去年同期大幅成長110.3%，不僅突破4,000億元大關，更已超越2025年全年4,233.8億元水準，改寫歷年同期新高。
壽險業者預估，全年有望超過2021年5,774.7億元的紀錄，挑戰歷史新高。
壽險公會統計，今年上半年投資型壽險新契約保費收入1,600.3億元，年增101.3%；投資型年金險新契約保費收入2,662.4億元，年增116.2%，雙雙較去年同期翻倍成長。
大型壽險今年投資型銷售也繳出亮眼成績。國泰人壽受惠股市行情熱絡，6月投資型保單新契約保費收入367.4億元，累計上半年達1,603.4億元，較去年同期翻倍成長，投資型商品占整體新契約保費比重超過八成；凱基人壽6月投資型保單新契約保費77.1億元，年增776.6%，累計上半年303.3億元，年增378.8%。富邦人壽6月投資型商品新契約保費59.5億元，年增227.7%，累計278.9億元、年增79.6%；新光人壽6月67.8億元，年增135.6%，累計217.9億元、年增71.1%。
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