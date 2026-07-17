壽險上半年新約保費年增五成

台、外幣宣告利率調升刺激買氣，壽險公會昨（16）日公布壽險業2026年前六月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為7,673.5億元，年增51.6%；續年度保費8637.2億元，年增6.4%；總保費收入16,310.7億元，年增23.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險4,674億元占新契約保費的60.9%，年增33.6%；傷害險80.6億元，占1.1%；健康險240.6億元占3.1%，年增11.6%；年金險2,678.2億元占34.9%，年增111.6%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3,073.8億元，年增13.7%；傳統型年金險新契約保費收入15.8億元，年減53.6%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，近期美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，惟部分壽險公司陸續調升台外幣利變型保單之宣告利率，提升相關保險商品吸引力與銷售。

第二，因應保險業自今年起接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡社會趨勢及民眾對退休規劃、家庭保障與資產傳承等需求增加，壽險公司陸續推出分紅保單及利變型保險新商品，並透過銀行通路推展，帶動傳統型保險商品銷售表現。因此2026年前六月整體傳統型保險商品新契約保費收入3410.8億元，年增12.4%。

另外，2026年前六月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）4,262.7億元，年增110.3%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入7,673.5億元中，壽險公司本身行銷體系3,484.4億元占45.4%；銀行經代保代通路2,913.7億元占38%；傳統保險經紀人、保險代理人1,275.4億元占16.6%。

投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.46：1，健康保險與傷害保險以壽險業自己銷售為主。