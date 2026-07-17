國銀中小企放款 寫同期次高

國銀中小企業放款全年達標勝算升高。據金管會昨（16）日公布最新統計，前五月新增放款2,897億元，寫史上同期次高，更已達全年5,000億元目標的58%，進度明顯超前；若後續動能延續，今年可望連續第17年達成政策目標。

5月底國銀對中小企業放款餘額11兆1,781億元，年增6.8%寫20個月新高。銀行局副局長張嘉魁說，今年經濟高度成長、企業營運活動擴張，加上AI產業熱絡，帶動中小企業建廠、購置廠辦及擴充產能，推升融資需求。

今年中小企業新增放款目標5,000億元，以前五月已完成58%計算，放款進度領先同期時間進度約16個百分點，全年達標機率明顯升高。

以逐月變化來看，國銀1月新增放款275.8億元、2月163.6億元，3月大增至1,068.7億元，4月及5月分別增加719.2億元、670億元。

近兩月雖較3月高峰收斂，但仍連續維持600億元以上，顯示企業資金需求未明顯降溫。

另一項觀察指標是放款年增率。5月底餘額年增6.8%，創20個月來新高，顯示這波成長是整體放款基盤持續擴張。

銀行圈指出，台灣出口擴張期已延續近30個月，明顯超過過去製造業上升循環常見的24個月，反映這波外需並非傳統景氣循環，而是AI基礎建設驅動的結構性需求。

AI商機也由大型科技廠持續向外擴散，從晶片、網通及被動元件，延伸至先進製程材料、檢測設備與廠務工程等供應鏈。隨全球AI資本支出強度未見降溫，中小企業擴產及融資需求可望延續。

銀行競逐方面，前五月新增放款前五大均為民營銀行，排名與4月大致相同。

台新銀新增522億元居冠，永豐銀414億元居次，玉山銀393.5億元、中信銀348億元及北富銀293億元緊追。

張嘉魁表示，公股行庫原有中小企業放款基礎較高，民營銀行基期相對較低，因此擁有較大的成長空間。若今年順利完成5,000億元目標，將是國銀自2009年以來連續第17年達標。