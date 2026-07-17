星展：美元指數年底恐探98

美元指數今年以來維持相對強勢，不過展望下半年，星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（16）日預期，隨著市場對美元的追捧降溫，美元指數可望自高點回落，年底有機會降至98至99區間，為非美元貨幣帶來反彈契機。其中，歐元可望直接受惠美元走弱，但日圓雖有反彈機會，升值幅度仍將受到日本財政政策掣肘。

馬鐵英指出，下半年外匯市場的主軸仍是美元走勢。隨著美元指數回落，市場資金可望重新流向非美元資產，帶動主要貨幣兌美元回升。不過，各貨幣受惠程度並不相同，歐元與日圓的反彈邏輯也存在明顯差異。預估歐洲央行和日本央行在下半年都將升息1碼。

她分析，歐元兌美元的反彈相對單純，主要來自美元普遍轉弱的帶動，屬於美元修正後的自然結果，因此歐元有望呈現較穩健的升值走勢。

相較之下，日圓雖然也可望因美元回落而獲得支撐，但升值空間將明顯受限。一方面，市場預期過去盛行的日圓套利交易（Carry Trade）可能持續平倉，資金回流日本有助提升日圓需求，成為支撐日圓的重要因素。

更大的挑戰來自日本國內財政政策。馬鐵英表示，日本政府持續推動擴張性財政措施，包括總規模達370兆日圓、為期14年的公共與民間投資計畫，同時市場也預期政府可能進一步調降食品消費稅，以刺激內需與經濟成長。