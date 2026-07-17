快訊

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

聽新聞
0:00 / 0:00

星展：美元指數年底恐探98

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美元指數今年以來維持相對強勢，不過展望下半年，星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（16）日預期，隨著市場對美元的追捧降溫，美元指數可望自高點回落，年底有機會降至98至99區間，為非美元貨幣帶來反彈契機。其中，歐元可望直接受惠美元走弱，但日圓雖有反彈機會，升值幅度仍將受到日本財政政策掣肘。

馬鐵英指出，下半年外匯市場的主軸仍是美元走勢。隨著美元指數回落，市場資金可望重新流向非美元資產，帶動主要貨幣兌美元回升。不過，各貨幣受惠程度並不相同，歐元與日圓的反彈邏輯也存在明顯差異。預估歐洲央行和日本央行在下半年都將升息1碼。

她分析，歐元兌美元的反彈相對單純，主要來自美元普遍轉弱的帶動，屬於美元修正後的自然結果，因此歐元有望呈現較穩健的升值走勢。

相較之下，日圓雖然也可望因美元回落而獲得支撐，但升值空間將明顯受限。一方面，市場預期過去盛行的日圓套利交易（Carry Trade）可能持續平倉，資金回流日本有助提升日圓需求，成為支撐日圓的重要因素。

更大的挑戰來自日本國內財政政策。馬鐵英表示，日本政府持續推動擴張性財政措施，包括總規模達370兆日圓、為期14年的公共與民間投資計畫，同時市場也預期政府可能進一步調降食品消費稅，以刺激內需與經濟成長。

日本央行 美元指數 日本

延伸閱讀

台幣連二貶 探15個月新低

群益投顧：參與AI成長機遇 控管高檔波動風險

期貨商論壇／匯率期 資金避風港

星展估台灣今年GDP成長率9.4% 第3季可望維持10%

相關新聞

國銀中小企放款 寫同期次高

國銀中小企業放款全年達標勝算升高。據金管會昨（16）日公布最新統計，前五月新增放款2,897億元，寫史上同期次高，更已達全年5,000億元目標的58%，進度明顯超前；若後續動能延續，今年可望連續第17年達成政策目標。

上半年投資型保單新契約保費 年增翻倍成長

全球股市續強，投資人理財需求持續升溫，投資型保單今年上半年銷售動能全面爆發。壽險公會統計顯示，今年上半年投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達4,262.7億元，較去年同期大幅成長110.3%，不僅突破4,000億元大關，更已超越2025年全年4,233.8億元水準，改寫歷年同期新高。

壽險上半年新約保費年增五成

台、外幣宣告利率調升刺激買氣，壽險公會昨（16）日公布壽險業2026年前六月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為7,673.5億元，年增51.6%；續年度保費8637.2億元，年增6.4%；總保費收入16,310.7億元，年增23.7%。

星展：美元指數年底恐探98

美元指數今年以來維持相對強勢，不過展望下半年，星展集團資深經濟學家馬鐵英昨（16）日預期，隨著市場對美元的追捧降溫，美元指數可望自高點回落，年底有機會降至98至99區間，為非美元貨幣帶來反彈契機。其中，歐元可望直接受惠美元走弱，但日圓雖有反彈機會，升值幅度仍將受到日本財政政策掣肘。

國銀獨董會議 聚焦三大議題

國銀獨董不能只坐在董事會裡。金管會今（17）日將首度召集近百位國銀獨董，聚焦三大議題，包括責成銀行公會研訂誠信文化與行為管理指引、強化獨董協助及調查職能，並推動全齡金融，把獨董推上銀行治理第一線。

台中銀8月4日除權息 配現金股利0.39元、股票0.67元

台中銀行昨（16）日公告2025年度股利除權息時程，董事會決議每股配發現金股利0.39元及股票股利0.67元，合計每股股利1.06元，除權息交易日訂於8月4日，現金股利預計9月9日發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。