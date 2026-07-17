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台中銀8月4日除權息 配現金股利0.39元、股票0.67元
台中銀行（2812）昨（16）日公告2025年度股利除權息時程，董事會決議每股配發現金股利0.39元及股票股利0.67元，合計每股股利1.06元，除權息交易日訂於8月4日，現金股利預計9月9日發放。
以配發金額來看，今年每股股利創下1999年以來次高水準，僅次於去年的1.12元。
根據公告，台中銀本次配發股票股利總額約40.34億元、現金股利總額約23.48億元，合計配發約63.82億元。
台中銀除權息交易日為8月4日，最後過戶日為8月5日，除權息基準日則為8月10日。
在股利發放時程方面，現金股利將於9月9日發放；股票股利則將待完成經濟部變更登記後30日內，由臺灣集中保管結算所以無實體方式撥入股東集保帳戶，實際發放日期將另行公告。
台中銀2025年度稅後純益達90.57億元，改寫歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.53元，獲利表現亮眼，也支撐今年維持穩健股利政策。
依據盈餘分配內容，台中銀2025年度可供分配盈餘為63.92億元，此次配發股票股利40.34億元、現金股利23.48億元，合計配出63.82億元，盈餘分配率約69.3%，維持近年約六至七成的配發水準。
若以每股股利觀察，台中銀今年配發的股利合計1.06元，雖略低於去年創下新高的1.12元，但仍是1999年以來第二高，反映公司在獲利創高時，仍兼顧股東報酬與資本充實需求。
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