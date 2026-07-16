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近百位國銀獨董17日首度集結 金管會祭三大治理題

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會17日將首度召集近百位國銀獨董。聯合報系資料照
金管會17日將首度召集近百位國銀獨董。聯合報系資料照

國銀獨董不能只坐在董事會裡。金管會17日將首度召集近百位國銀獨董，聚焦三大議題，包括責成銀行公會研訂誠信文化與行為管理指引、強化獨董協助及調查職能，並推動全齡金融，把獨董推上銀行治理第一線。

座談會將由銀行局長童政彰全程主持，目的在強化監理機關與獨董直接溝通，讓獨董掌握最新監理重點。金管會去年11月已邀集金控獨董座談，這次則首度擴及全體國銀獨董。

第一項重點是建立銀行誠信文化與行為監理框架。

金管會認為，重大金融弊案往往不只是單一法規失靈，更與企業文化偏差、治理失衡及行為風險長期累積有關，因此監理將從法令遵循（Compliance）進一步轉向行為風險（Conduct Risk）。

金管會已責成銀行公會研訂「銀行業行為與文化管理指引」，要求董事會及高階管理層定期檢視企業文化對公司價值、聲譽及市場健全性的影響。

獨董也須把誠信文化與行為風險納入治理核心，提出獨立專業意見。

第二項是強化獨董職能。金管會已訂定獨董協助及調查作業程序，明列重大財務決策、關係人交易及誠信經營三大協助事項，及高階主管檢舉、重大公司治理違規及吹哨案件三大調查事項。

銀行也不得讓獨董「空手查案」。獨董可調閱內部文件、訪談人員、要求稽核單位支援，必要時聘請外部專家，相關費用由金融機構負擔。

第三項是推動全齡金融。金管會將引導銀行針對青年、中壯年、高齡及金融弱勢族群，發展替代性信用評估、家庭現金流健診、安養信託、帳戶安全鎖及失智金融防詐等服務。

金管會希望透過座談，把獨董從形式上的獨立席次，推向銀行治理與風險控管第一線，讓董事會不只看獲利，也要對誠信文化、治理品質及社會責任負責。

銀行業 金管會 獨董

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