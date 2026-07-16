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電支業首度跨出支付圈！歐付寶搶千億移工商機 金管會准了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會16日宣布，核准歐付寶經營國外小額匯兌及兼營外籍移工匯款，成為首家取得兩項業務許可的電支機構，象徵電支業正式跨出國內支付市場，搶進跨境市場。

兩項業務將分階段上路。其中，移工匯款預計今年第4季開辦；一般用戶匯款到越南，則預計明年下半年推出。

對歐付寶而言，跨境匯兌、和外籍移工，將是擴大用戶及交易場景的新突破。截至今年5月底，歐付寶用戶約110萬人，在電支市場排名第九；5月代理收付交易金額9,197萬元，排名第11，仍有相當成長空間。

率先開辦的移工匯兌，更是一塊快速成長的千億元市場大餅。據金管會統計，2025年外籍移工小額匯兌客戶數接近100萬人、年增41%，全年交易金額達1,291億元、年增53%。

目前金管會已核准五家外籍移工匯兌公司，歐付寶加入後，市場將首度出現電支機構與既有業者競爭。

歐付寶的移工匯款業務，初期鎖定越南、印尼及菲律賓籍等三類移工。移工只需以居留證及手機完成身分驗證，即可透過App辦理匯款，開辦後，歐付寶可望藉此吸收移工新用戶，提高支付使用頻率。

依規定，移工匯款每筆上限3萬元、每月5萬元，每年不得超過50萬元。相較一般銀行跨境匯款，其身分驗證、繳款流程較簡便，手續費也較便宜，更貼近藍領移工將薪資匯回母國的需求。

另一項國外小額匯兌業務，歐付寶初期僅開放匯款到越南，潛在客群包括在台的新住民、或產學合作國際學生等有跨境匯款需求的族群。

使用者須完成身分確認並開立第二類電子支付帳戶，以信用卡或銀行存款帳戶完成雙重驗證，再由銀行帳戶將資金儲值到歐付寶電支帳戶後匯出。

一般國外小額匯兌每筆上限為等值新台幣5萬元，每月付款、轉帳及匯兌總額合計不得超過30萬元，身分驗證強度較移工匯兌高。

金管會早在2021年7月修法，開放電支機構辦理國內外小額匯兌，但五年來始終沒有業者申請。

歐付寶此次取得首張許可，代表電支業者開始從競爭激烈的國內支付市場，向跨境匯兌尋找新的成長曲線。

歐付寶 移工 金管會

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