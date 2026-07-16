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合庫銀行首獲穆迪A1/P-1評等 正式布局雙信評拓展國際聯貸業務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為提升國際市場能見度與強化金融競爭力，合庫銀行於7月2日首次獲得第二家國際信用評等公司獲穆迪（Moody's）授予長期信用評等「A1」及短期信用評等「P-1」，評等展望為「穩定」，正式建立雙信評制度。

穆迪表示，合庫銀行具備充足資本與流動性、良好資產品質及審慎之授信政策，在面對市場波動與景氣循環變化時，能仍維持獲利穩健成長與風險承擔能力。同時，穆迪亦肯定合庫銀行為國內系統重要性銀行（D-SIBs）穩固之市場地位、領先資產規模及公股銀行之品牌信譽等優勢，並將此列為評等的重要因素。

在永續經營方面，穆迪對於合庫銀行持續推動環境、社會及公司治理給予高度評價，包含深化氣候風險管理、普惠金融、法令遵循及反洗錢機制等，顯現永續理念已深刻融入於營運決策與日常管理，並透過健全之相關治理制度，奠定長期發展堅實基礎。

合庫銀行表示，啟動雙信評制度是本行發展重要里程碑，不僅能提升於國內外市場之信賴度、強化金融債發行、拓展國際聯貸業務與跨境業務版圖。透過雙信評制度更能從不同國際評等機構之專業觀點驗證本行信用實力與風險管理成果，提升市場對本行財務穩健與經營韌性之信心，進一步鞏固合庫整體競爭力。

未來，合庫銀行將充分發揮雙信評架構之綜效，持續精進資本管理與優化資產品質，深化數位與永續金融布局，全力打造更具國際視野的金融服務鏈。

穆迪 金融

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