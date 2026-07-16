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亞股重挫外資匯出 新台幣放量收貶32.249元創14個月新低

中央社／ 台北16日電
亞股一片慘綠，日韓股雙雙重挫，台股相對抗跌，仍難以抵擋熱錢出走，拖累新台幣匯率走弱，今天收盤收32.249元，貶值6分，匯價連3跌，續創逾1年2個月新低 。聯合報系資料照
亞股一片慘綠，日韓股雙雙重挫，台股相對抗跌，仍難以抵擋熱錢出走，拖累新台幣匯率走弱，今天收盤收32.249元，貶值6分，匯價連3跌，續創逾1年2個月新低 。聯合報系資料照

亞股今天一片慘綠，日韓股雙雙重挫，台股相對抗跌，仍難以抵擋熱錢出走，拖累新台幣匯率走弱，今天收盤收32.249元，貶值6分，匯價連3跌，續創逾1年2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至27.355億美元

人工智慧（AI）相關類股近來大漲引發估值過高的市場疑慮後，投資人紛紛獲利了結，亞股殺聲隆隆。日韓股均重挫，台股相對抗跌，盤中跌逾600點，不過收盤僅小跌6.61點，收在45624.98點，力守45600點、5日線45345點之上。

新台幣兌美元今天以32.17元開盤後，上午因外資略有匯入，最高升抵32.10元，午後外資大舉匯出，出口商又偏向觀望、拋匯量能有限，貶勢難止，盤中最低觸及32.291元，逐步靠向32.3元。

外匯交易員表示，儘管台股相對有撐，但外資多採區域配置，日韓股市重挫時，可能同步調節台股部位，使台灣股匯市難以置身事外，今天午後外資幾乎全面轉為匯出。

原本市場期待台積電今天下午的法說會可上演「一人救全村」的戲碼，未料法說內容雖然偏正向，台指期夜盤仍大跌。

隨著市場對AI泡沫疑慮升溫，國際股市震盪，外匯交易員認為，新台幣貶破32元整數大關後，市場並未感受到央行有太強力阻貶，趨貶態勢延續；如果台股未能重拾漲勢，吸引外資回頭匯入，新台幣匯率在外資調節部位、股利匯出雙重壓力夾擊之下，不排除逐步測試32.5元。

亞股 韓股 台幣 美元 匯率

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