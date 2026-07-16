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瞄準高端財管市場 土地銀行取得財管2.0執照
因應亞洲資產管理中心願景，土地銀行瞄準高端財富管理市場並於7月獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務（通稱財管2.0）」，正式取得高資產財富管理業務執照，即日起提供高資產客戶多元化及一站式金融服務。
我國力拚成為亞洲資產管理中心，依循行政院「兩年有感、四年有變、六年有成」階段目標，金管會已調整超過50項金融法規，且逐步開放私人銀行與家族辦公室業務、擴增高資產財富管理、設置資產專區及個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制，近兩年我國金融業全體資產管理規模（AUM）已增加超過10兆元，引導台灣金融競爭力呈現高速成長態勢。
土地銀行長期以不動產金融及信託業務見長，連續多年獲信託公會「信託業推動信託2.0計畫評鑑」及金管會「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」等獎項肯定，並連續7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優殊榮。土地銀行將以既有信託與財富管理之穩健基礎，結合專業理財團隊，提供高資產客戶兼具安全與效率之高端金融服務。
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