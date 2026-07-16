快訊

台積電法說剛開完 台指期夜盤驚爆「千點夜襲」、摜破45K大關

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐銀行攜手高雄市政府青年局續推「雄挺利」計畫 最長享5年利息補貼

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
利息不費力，兆豐雄挺利！兆豐銀行攜手高雄市政府青年局續推「雄挺利」計畫，最長享5年利息補貼。圖／兆豐銀行提供
利息不費力，兆豐雄挺利！兆豐銀行攜手高雄市政府青年局續推「雄挺利」計畫，最長享5年利息補貼。圖／兆豐銀行提供

為支持青年實現創業夢想，減輕創業初期資金壓力，兆豐銀行攜手高雄市政府青年局持續推動「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫。「雄挺利」計畫已邁入第四年，透過最高200萬元貸款額度、最長5年及最高2.5%的利息補貼措施，協助青年創業者將寶貴資源投入事業發展，成功陪伴眾多在地青年降低創業初期財務壓力，穩健踏出逐夢第一步。

兆豐銀行表示，兆豐不只是金融服務的提供者，更是青年創業旅程中的最佳夥伴。自今年7月起，凡符合資格的青年創業者，向兆豐銀行申請並核准「青年創業貸款」，經高雄青年局審核通過後，即可享有最高200萬元貸款金額，最高2.5%利息由高雄市政府青年局全額補貼，補貼期間最長可達5年的優惠條件，大幅降低創業資金門檻，讓夢想不再遙不可及。

為進一步提升服務便利性，兆豐銀行同步優化申辦流程，全面導入數位化金融服務，青年創業者只需完成經濟部「中小企業網路大學校」相關課程，即可就近洽詢兆豐銀行高雄地區分行，或透過線上申貸平台「小微easy貸」直接申請，突破時間與空間限制，讓忙碌的創業者隨時隨地都能完成申貸程序。

此外，兆豐銀行更提供貼心的一站式服務，在貸款核准後主動協助向高雄市政府青年局申請利息補貼，減少往返申辦的行政流程，讓青創業者得以專注於品牌經營與事業成長。從高雄出發，「雄挺利」已逐步成為青年創業的重要資源。兆豐銀行期盼透過持續推動「雄挺利」，讓青年創業不只是口號，更是青年築夢踏實的道路，未來兆豐將協助更多年輕世代實現創業夢想，共同開創屬於青春世代的嶄新未來。

兆豐銀行 高雄 兆豐

延伸閱讀

財部：青安2.0尚未撥款者若符合婚育家庭資格 得撤案重新申請青安3.0

青安3.0拍板 李同榮：政策七大迷失 變「限制成家」專案

青安3.0拍板 李同榮批：從青年安心成家變限制成家

「青安3.0」新增區域購屋總價上限 專家：兩大區域首購買屋吃力了

相關新聞

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

亞股重挫外資匯出 新台幣放量收貶32.249元創14個月新低

亞股今天一片慘綠，日韓股雙雙重挫，台股相對抗跌，仍難以抵擋熱錢出走，拖累新台幣匯率走弱，今天收盤收32.249元，貶值6...

富邦證券攜手櫃買中心舉辦生技產業論壇 聚焦產業趨勢與創新商機

證券櫃檯買賣中心與富邦證券16日共同舉辦「2026櫃買中心暨富邦證券生技產業投資論壇」，邀請中裕（4147）、圓祥（6945）、訊聯（1784）、智新*（7832）、和迅（6986）及寶泰（7850）六家國內具代表性的上櫃及興櫃生技企業分享產業發展趨勢、研發進展與未來策略。近年全球生技醫療產業持續受惠於技術創新與健康需求成長，吸引國際資本高度關注與投入。此次論壇協助國內外機構法人及投資人深入了解企業競爭優勢、研發進展與未來布局，掌握潛在投資契機。

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

國泰金控子公司高層人事出爐。國泰金控今天公告，將由陳祖培出任國泰世華銀行董事，國泰投信總經理則由劉上旗接任。

國泰投信第十屆董監事名單出爐 劉上旗出任總經理

國泰金（2882）代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理，而劉上旗原任職的國泰金控投資長和國泰投信副董事長職務則辭任，專心以投信總經理職務為主，後續仍將依主管機關核定為準。

永豐金控連續四屆支持「500Young」 今年獎座展現傳承與創新之意

以 1990 年後青年為主角的獎項「500Young」，在今年邁入第四屆，由長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、與同樣專注青年未來的永豐金控，連續四屆共同主辦，將於7月17日於三創生活園區正式舉辦頒獎典禮，7月18日還將有4場論壇與工作坊，接連於三創生活園區5樓星光廳舉辦，邀請大家共同來聆聽這群青年得主們的分享。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。