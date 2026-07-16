富邦證券攜手櫃買中心舉辦生技產業論壇 聚焦產業趨勢與創新商機

證券櫃檯買賣中心與富邦證券16日共同舉辦「2026櫃買中心暨富邦證券生技產業投資論壇」，邀請中裕（4147）、圓祥（6945）、訊聯（1784）、智新*（7832）、和迅（6986）及寶泰（7850）六家國內具代表性的上櫃及興櫃生技企業分享產業發展趨勢、研發進展與未來策略。近年全球生技醫療產業持續受惠於技術創新與健康需求成長，吸引國際資本高度關注與投入。此次論壇協助國內外機構法人及投資人深入了解企業競爭優勢、研發進展與未來布局，掌握潛在投資契機。

證券櫃檯買賣中心總經理陳麗卿表示，櫃買中心長期致力扶植生技產業進入資本市場，目前生技醫療業已成為上櫃及興櫃市場家數最多的產業類別，涵蓋新藥研發、食品生技、醫療器材及再生醫療等領域，形成完整產業聚落。櫃買中心除協助企業健全財務體質及提升資訊揭露品質外，亦積極搭建企業與投資人交流平台，增進國內外投資人對企業發展的了解，協助優質企業善用資本市場資源，拓展成長動能。

富邦證券董事葉公亮表示，生技醫療產業雖具有高研發投入、較長開發周期及高技術門檻等特性，但隨著醫療需求持續提升及技術快速演進，相關創新應用與商業化機會持續擴大。本次論壇邀請六家具代表性生技企業與會，橫跨細胞治療、新藥研發、醫療器材及健康照護等領域，充分展現台灣生醫產業多元發展的創新能量與成長潛力。

富邦證券長期整合研究資源、法人服務與投資銀行專業能量，積極協助優質企業與資本市場接軌，促進產業與資本市場良性互動。未來，富邦證券將持續與證券櫃檯買賣中心緊密合作，透過舉辦產業論壇、法人說明會及企業參訪等多元活動，強化資本市場與產業交流，共同推動台灣生醫產業發展與資本市場繁榮。