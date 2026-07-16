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人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理
國泰金控子公司高層人事出爐。國泰金控今天公告，將由陳祖培出任國泰世華銀行董事，國泰投信總經理則由劉上旗接任。
現年84歲的陳祖培曾任國泰世華銀行總經理、副董事長、董事長及國泰金控副董事長等職務，銀行資歷完整，是國內老一輩的銀行家。據了解，陳祖培可望出任國泰世華銀董事長。
國泰金表示，後續將依主管機關核定為準。同時國泰投信將借重劉上旗總經理充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。
事實上，劉上旗今年3月才由國泰人壽總經理轉任國泰金控投資長，並出任國泰投信副董，如今接下投信總經理，「真可以說是最佳救火隊」，相關人士表示，因為劉上旗具備相當充沛的產業與投資實戰經驗，加上過去壽險經驗，將能積極協助集團壯大資產管理業務規模。
劉上旗向來被視為國泰金小王子蔡宗翰的嫡系人馬，當初國壽順利轉型數位化就是劉上旗的功績。
國泰投信也更新第10屆董監事名單，董事長為李偉正、總經理則為劉上旗，李長庚、陳晏如、黃景祿、翁少玲為董事，洪瑞鴻為監察人。
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