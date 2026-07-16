快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

攜手構築金融防護網 期貨商創新反詐宣導觸及逾1,500人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年金融投資詐騙案件頻傳，詐騙手法持續翻新，不法集團常以高獲利話術、假投資群組或偽冒金融機構等方式誘導民眾受騙。臺灣期貨交易所舉辦2026年期貨商反詐治理評鑑活動，自2026年3月啟動至6月底止，期貨商已蒐報檢舉社群平台詐騙案件389件。隨詐騙手法由傳統假投資網站逐漸轉向社群媒體、短影音及冒用名人等新型態，期貨商亦因應趨勢，持續創新宣導內容及方式，累計辦理15場具創意亮點的識詐防詐活動，觸及逾1,500人次，提升全民識詐、防詐意識，共同建構金融防護網。

在創新亮點方面，共有七家期貨商舉辦多元互動活動，善用社群媒體特性，以情境式短文案、對話截圖風格及圖像化資訊懶人包等方式，降低閱讀門檻，提升資訊傳達效果。宣導內容採用貼近生活、年輕化語言，並結合時事議題，例如，針對假冒財經名人、網紅或投資專家的詐騙手法，運用限時動態投票、小測驗等互動形式，引導民眾辨識詐騙特徵，並將防詐觀念進一步擴散至家人、親友及長輩，擴大宣導效益。

另有期貨商突破傳統單向宣導模式，將識詐教育融入實體快問快答益智活動，以快節奏、即時判斷的互動方式，將投資詐騙態樣、虛假交易平台話術及常見心理陷阱設計為題目，讓民眾在限時作答中快速辨識詐騙情境，不僅加深識詐印象，更培養面對可疑投資資訊時即時辨識風險的能力。

期交所就蒐報案件來源觀察，自今年3月以來，期貨商蒐報檢舉的389件網路詐騙案件中，逾九成來自Facebook、Threads及Instagram等社群平台。隨著臺股指數屢創高點，詐騙集團也搭上市場熱潮，利用虛假期貨投資訊號、技術指標及股票期貨獲利案例等話術，以免費資訊為誘因，吸引民眾加入LINE群組，或透過私訊誘導開戶及投資。另自2025年推動期貨商蒐報社群平台詐騙案件以來，累計通報件數已達710件，顯示社群媒體已成為投資詐騙接觸民眾的重要管道，也突顯強化社群媒體識詐教育及公私協力防堵詐騙的重要性。

期交所表示，2026年期貨商反詐治理評鑑活動將持續辦理至9月底，期貨商亦將持續配合期交所及政府推動公私協力反詐政策，推出更多元、具創意的宣導活動。透過跨界資源整合，結合數位與實體互動方式，落實企業社會責任，攜手打造全民安心、永續共好的金融環境。

社群媒體 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

雲林縣政府引進Watchmen與Gogolook 啟動AI防詐智慧城市

用AI防AI詐騙！雲林縣府攜手鴻海 1個月揪逾400風險廣告

土銀青少年羽球夏令營熱血登場 羽球國手親自教導 教練團陣容豪華

詐團水房公司化營運 車手收錢全程GPS監控一周洗逾億

相關新聞

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

富邦證券攜手櫃買中心舉辦生技產業論壇 聚焦產業趨勢與創新商機

證券櫃檯買賣中心與富邦證券16日共同舉辦「2026櫃買中心暨富邦證券生技產業投資論壇」，邀請中裕（4147）、圓祥（6945）、訊聯（1784）、智新*（7832）、和迅（6986）及寶泰（7850）六家國內具代表性的上櫃及興櫃生技企業分享產業發展趨勢、研發進展與未來策略。近年全球生技醫療產業持續受惠於技術創新與健康需求成長，吸引國際資本高度關注與投入。此次論壇協助國內外機構法人及投資人深入了解企業競爭優勢、研發進展與未來布局，掌握潛在投資契機。

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

國泰金控子公司高層人事出爐。國泰金控今天公告，將由陳祖培出任國泰世華銀行董事，國泰投信總經理則由劉上旗接任。

國泰投信第十屆董監事名單出爐 劉上旗出任總經理

國泰金（2882）代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理，而劉上旗原任職的國泰金控投資長和國泰投信副董事長職務則辭任，專心以投信總經理職務為主，後續仍將依主管機關核定為準。

永豐金控連續四屆支持「500Young」 今年獎座展現傳承與創新之意

以 1990 年後青年為主角的獎項「500Young」，在今年邁入第四屆，由長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、與同樣專注青年未來的永豐金控，連續四屆共同主辦，將於7月17日於三創生活園區正式舉辦頒獎典禮，7月18日還將有4場論壇與工作坊，接連於三創生活園區5樓星光廳舉辦，邀請大家共同來聆聽這群青年得主們的分享。

新台幣貶6分 收32.249元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.249元，貶6分，成交金額18.56億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。