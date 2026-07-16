法國巴黎銀行財富管理：布局日本、歐洲銀行與價值型

法國巴黎銀行財富管理表示，全球股市仍維持中性看法，但市場領漲族群正逐步由大型科技股轉向價值型與循環性類股，投資人宜透過多元布局掌握市場輪動機會。對於聯準會利率展望，由6月預估全年維持利率不變，調整為預期聯準會於12月升息一次。

在利率方面，美國通膨雖仍高於聯準會2%的目標，但隨著能源成本回跌、消費動能放緩，加上AI相關投資可能受限於電力供應、資料中心建設及半導體供應等瓶頸，下半年經濟成長動能可望逐步放緩。因此，法國巴黎銀行財富管理將6月預估聯準會全年維持利率不變的看法，調整為預期聯準會將於12月升息一次，使政策利率目標升至4.0%。不過，這並不代表新一輪升息循環即將展開，而是反映聯準會在通膨與經濟成長之間，維持審慎平衡。

法國巴黎銀行財富管理認為，近期市場風險偏好回升，有助帶動先前表現相對落後的市場反彈，但整體股市仍可能受到利率與通膨因素影響而出現波動。區域配置方面，日本股市由中性上調至加碼，歐洲股市則由減碼調升至中性；南亞與東南亞股市亦由減碼調升至中性，美股與新興市場則維持中性配置。

產業配置方面，看好歐洲的銀行、旅遊休閒、汽車及媒體類股。法國巴黎銀行財富管理認為，歐洲銀行具備評價面仍具吸引力、併購機會增加，以及AI帶來的效率提升，長期投資前景仍受到看好；美國方面，亦較看好金融類股。此外，全球醫療保健、工業及礦業仍為偏好的布局方向。

法國巴黎銀行財富管理指出，AI仍是長期投資主軸，但市場領漲動能已逐步由大型科技股轉向其他類股。相較於美國大型科技股，價值型類股近期表現相對突出，美國小型股自2025年11月以來累計漲幅已領先科技七雄（Magnificent 7）約32%，顯示市場資金正由大型科技股逐步轉向價值型類股，與受惠AI基礎建設的產業，包括工業、醫療保健、銀行及礦業等類股。因此，建議投資人適度獲利了結部分大型科技股部位，並布局日本股市、美國小型股及價值型類股，提高投資組合的分散效果。

此外，對於能承受較高波動、並尋求較高潛在報酬的投資人而言，金礦股可視為具逆勢布局價值的投資標的。黃金價格自今年1月每盎司5,400美元高點回跌，主要金礦股指數亦自高點修正34%，但多數大型金礦商的自由現金流殖利率仍高於10%。我們持續看好黃金長期走勢，並維持未來12個月金價上看每盎司5,500美元的預測。在此預期下，金礦股對金價上漲具備顯著的獲利槓桿，目前股價仍未充分反映金價長期看漲的情境。

法國巴黎銀行財富管理認為，下半年市場波動可能加劇，建議投資人持續透過跨區域、跨類股及多元資產配置分散風險，適度提高日本及歐洲股市、價值型類股的配置比重，同時持續掌握AI長期發展所帶來的投資機會，避免過度集中於單一市場或大型科技股。