聽新聞
0:00 / 0:00
國泰投信總座劉上旗接任
國泰投信總座由劉上旗接任，國泰金（2882）16日代子公司國泰投信公告，經董事會決議通過，由國泰金控資深副總經理、國泰投信副董事長劉上旗出任國泰投信總經理，後續將依主管機關核定為準。國泰投信將借重劉上旗總經理充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。
此外國泰投信第十屆董監事名單也同步更新，董事有國泰投信董事長李偉正、國泰投信總經理劉上旗、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總經理陳晏如、國泰金控副總經理黃景祿、國泰金控副總經理翁少玲、監察人為國泰金控財務處會計部協理洪瑞鴻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。