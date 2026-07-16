國泰投信總座劉上旗接任

國泰投信總座由劉上旗接任，國泰金（2882）16日代子公司國泰投信公告，經董事會決議通過，由國泰金控資深副總經理、國泰投信副董事長劉上旗出任國泰投信總經理，後續將依主管機關核定為準。國泰投信將借重劉上旗總經理充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。

此外國泰投信第十屆董監事名單也同步更新，董事有國泰投信董事長李偉正、國泰投信總經理劉上旗、國泰金控總經理李長庚、國泰金控資深副總經理陳晏如、國泰金控副總經理黃景祿、國泰金控副總經理翁少玲、監察人為國泰金控財務處會計部協理洪瑞鴻。