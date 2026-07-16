國泰投信第十屆董監事名單出爐 劉上旗出任總經理

國泰金（2882）代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理，而劉上旗原任職的國泰金控投資長和國泰投信副董事長職務則辭任，專心以投信總經理職務為主，後續仍將依主管機關核定為準。

國泰投信第十屆董監事名單由國泰金控財務長陳晏如、國泰金控副總經理黃景祿和翁少玲遞補缺額，董事會並決議由劉上旗出任投信總經理。

國泰金控表示，國泰投信將借重劉上旗總經理充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。