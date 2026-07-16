快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰投信第十屆董監事名單出爐 劉上旗出任總經理

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理。聯合報系資料照
國泰金控代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理。聯合報系資料照

國泰金（2882）代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理，而劉上旗原任職的國泰金控投資長和國泰投信副董事長職務則辭任，專心以投信總經理職務為主，後續仍將依主管機關核定為準。

國泰投信第十屆董監事名單由國泰金控財務長陳晏如、國泰金控副總經理黃景祿和翁少玲遞補缺額，董事會並決議由劉上旗出任投信總經理。

國泰金控表示，國泰投信將借重劉上旗總經理充沛的產業與投資實戰經驗，結合業務與營運管理，帶領國泰投信穩健發展，打造有韌性的經營體質。

國泰金 國泰投信

延伸閱讀

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

徐巧芯揭食品巨頭交叉持股 牽扯出利益共生鏈

6月基金定期定額金額創單月新高 上半年合計近400億元進場穩市

13家金控上半年獲利4408億元創同期高 年增逾1倍

相關新聞

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

富邦證券攜手櫃買中心舉辦生技產業論壇 聚焦產業趨勢與創新商機

證券櫃檯買賣中心與富邦證券16日共同舉辦「2026櫃買中心暨富邦證券生技產業投資論壇」，邀請中裕（4147）、圓祥（6945）、訊聯（1784）、智新*（7832）、和迅（6986）及寶泰（7850）六家國內具代表性的上櫃及興櫃生技企業分享產業發展趨勢、研發進展與未來策略。近年全球生技醫療產業持續受惠於技術創新與健康需求成長，吸引國際資本高度關注與投入。此次論壇協助國內外機構法人及投資人深入了解企業競爭優勢、研發進展與未來布局，掌握潛在投資契機。

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

國泰金控子公司高層人事出爐。國泰金控今天公告，將由陳祖培出任國泰世華銀行董事，國泰投信總經理則由劉上旗接任。

國泰投信第十屆董監事名單出爐 劉上旗出任總經理

國泰金（2882）代子公司國泰投信公告，國泰投信16日下午召開董事會，決議第十屆董監事名單，並由原國泰金控投資長劉上旗出任國泰投信總經理，而劉上旗原任職的國泰金控投資長和國泰投信副董事長職務則辭任，專心以投信總經理職務為主，後續仍將依主管機關核定為準。

永豐金控連續四屆支持「500Young」 今年獎座展現傳承與創新之意

以 1990 年後青年為主角的獎項「500Young」，在今年邁入第四屆，由長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、與同樣專注青年未來的永豐金控，連續四屆共同主辦，將於7月17日於三創生活園區正式舉辦頒獎典禮，7月18日還將有4場論壇與工作坊，接連於三創生活園區5樓星光廳舉辦，邀請大家共同來聆聽這群青年得主們的分享。

新台幣貶6分 收32.249元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.249元，貶6分，成交金額18.56億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。