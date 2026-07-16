永豐金控連續四屆支持「500Young」 今年獎座展現傳承與創新之意

以 1990 年後青年為主角的獎項「500Young」，在今年邁入第四屆，由長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》、與同樣專注青年未來的永豐金控，連續四屆共同主辦，將於7月17日於三創生活園區正式舉辦頒獎典禮，7月18日還將有4場論壇與工作坊，接連於三創生活園區5樓星光廳舉辦，邀請大家共同來聆聽這群青年得主們的分享。

永豐金控秉持「Together, a better life.」精神，連續四屆與500輯共同主辦「500Young」，這群90後的潛力新秀，分布在設計、音樂、科技、餐飲、永續與服務等領域，他們在不同身份中轉換，也正在用「混血邏輯」重新組裝世界。將個人專業推向市場，打造團隊、經營品牌，甚至走向國際，今天他們是青年創作者與新銳工作者，明天可能成為企業主、投資人、文化影響者，或下一個世代的意見領袖。500Young讓年輕世代被看見，而永豐金控可以成為青年走向未來的底氣。

7/18兩場論壇 開放免報名有位就能入座

7月18日13點論壇為「AI 如何重新定義人類的思考與決策模式 —從創作、倡議到金融決策的未來對談」，邀請本屆500Young永續類青年得主，也是RE-THINK 重新思考創辦人暨執行長黃之揚，與曾獲得500Young文學類青年得主的作家曹馭博，以及永豐銀行數位金融處副總嚴國瑞，暢談當AI 正快速改變人們獲取資訊、形成觀點與做出決策的方式。

同日16點30分舉辦「不只是好吃 —餐飲與服務的當代價值對談」論壇，邀請3位講者都是本屆500Young的得主，包括餐飲類青年得主的栗林裏主廚陳琮渝、本屆服務類青年得主的台灣首位米其林侍酒師林允順，及服務類領路人得主的林口晶英酒店總經理羅明威，分別從創作、服務與經營三種不同視角出發，探討當代餐飲產業真正的重要價值：當味道不再是唯一競爭力，什麼樣的體驗能讓人願意一再回訪？而在快速變動的市場中，餐飲與服務又該如何持續創造感動與連結？

上述兩場講座，只要現場仍有座位，免報名也能入場聆聽。

第四屆500Young青年論壇「不只是好吃 —餐飲與服務的當代價值對談」。圖／500Young提供

第四屆500Young青年論壇「AI如何重新定義人類的思考與決策模式 —從創作、倡議到金融決策的未來對談」。圖／500Young提供

500Young獎座曝光 回到傳承與創新的價值

《500輯》特邀台灣知名設計團隊日目視覺藝術進行今年「500Young」獎座設計製作，創作靈感從紙上迸發，以紙記載傳承經驗。日目視覺設計總監黃顯勛以「紙」為載體，結合特殊印刷技術，在數位時代中持續實體媒材的創作，以此回應獎項看見「傳承與創新」的核心價值。

500Young的背後，是日積月累的歷練。本屆獎座堆疊了2千多張 NT元素紙，並以人造水晶明澈封藏，將豐厚的歷程化為具象的視覺；運用豐富的原色紙芯創造視覺漸變，象徵各類多元思維的百花齊放。中央的閘形結構創造了對話的可能，透過圓孔鑑往知來，更象徵著獲獎者們以過去的經驗洞視未來。期盼透過紙材的層層累積，讓人深刻感受「榮耀的重量」─每一個精彩的故事，都是獨一無二。