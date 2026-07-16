國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

今年84歲的陳祖培人緣佳、為人謹慎，且有豐富的銀行經營管理經驗，也是集團內具份量和資歷的重臣，過去曾是世華銀行人資主管，後擔任過國泰世華銀行總經理、副董事長、董事長等職位，外界認為，由陳祖培重回國泰世華銀行擔任董事長，象徵著穩固這棵大樹，在風波過後穩定扎根。