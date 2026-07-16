快訊

台積電法說／談三星英特爾競爭 魏哲家妙回：量產不是去超商買瓶奶

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

今年84歲的陳祖培人緣佳、為人謹慎，且有豐富的銀行經營管理經驗，也是集團內具份量和資歷的重臣，過去曾是世華銀行人資主管，後擔任過國泰世華銀行總經理、副董事長、董事長等職位，外界認為，由陳祖培重回國泰世華銀行擔任董事長，象徵著穩固這棵大樹，在風波過後穩定扎根。

國泰金 國泰

延伸閱讀

合庫銀行主辦至上電子120億元聯貸簽約 超額募集1.95倍

徐巧芯揭食品巨頭交叉持股 牽扯出利益共生鏈

13家金控上半年獲利4408億元創同期高 年增逾1倍

宏碁創辦人施振榮 奪東方領袖人物獎

相關新聞

國泰世華銀行召開董事會 外傳老將陳祖培將回任董事長

國泰世華銀行16日下午召開董事會補選新任董事，外傳過去曾擔任國泰世華銀行董事長、國泰金控（2882）副董事長的老將陳祖培將再度入董事名單，並將由陳祖培回任坐鎮董事長一職。

新青安補貼3+3年落日！公股銀扛補貼到最後一年 配合政策虧大了

新青安3.0拍板，目前八大公股行庫已經在測試新系統，務求8月1日起上線無縫接軌，將來連同新青安2.0補貼將採「3+3」機制，補貼滿三年後起將調升半碼利率，之後逐年調升半碼至第四年補貼歸零，而其中公股行庫補貼扛下利息到最後一刻，前三年政府補貼陸續退場，行庫補貼的半碼直到第四年才結束，可說是配合政策鞠躬盡瘁。

新台幣午盤升1.1分 暫收32.178元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.178元，升1.1分，成交金額6.42億美元

外資股利匯出需求仍持續 新台幣32.1~32.25元間震盪

新台幣匯價今早以32.17開盤，小升1.9分，7月以來，新台幣收盤價已連7個交易日以「32」字頭收盤。

新台幣開盤升1.9分 為32.17元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.17元開盤，升1.9分

金管會上半年裁罰近億元 銀行業連吞3張大單

受銀行業第2季連吞三張「大罰單」影響，2026年上半年金融三業與上市櫃公司裁罰額攀升到9,787萬元；光第2季單季就達7,549萬元，是首季的3.4倍，其中銀行業就包辦逾七成，呈現「小案少、大案加重」態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。