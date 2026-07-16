長照保障讓愛相伴 南山人壽百歲人生系列再推「相守溢百」保單

依衛福部老人狀況調查報告指出，80%以上的中高齡族群希望與伴侶、子女、孫子女或親友住在一起，最擔心的三件事是自己的健康與生病（失能、失智）的照顧問題、伴侶健康與生病照顧問題、及經濟來源。南山人壽百歲人生系列推出「南山人壽相守溢百長期照顧終身保險（HRLTC3）」（以下簡稱「相守溢百」），讓愛相伴，但不成為羈絆。

調查指出，國內55歲以上需要照護的中高齡族群，有66.46%是透過伴侶、子女、兄弟姐妹、父母、孫子女照顧，平均要照顧7.8年、一天11個小時以上，這樣的相伴，造成彼此極大的壓力，也讓家庭經濟負擔變得沉重。

33年後總扶養比100% 三明治族群壓力破表

年長或生病時有人相伴與照料，是許多人的期望，2025年底台灣65歲以上人口正式突破20%，其中，85歲以上之超高齡長者所占比率為2%，約46萬人，據國發會預估，33年後也就是2059年，總扶養比就會達到100%，即14歲以下幼年人口加上65歲以上長者人口，將超過15歲到64歲具工作力的壯年人口，也就是上有老、下有小的三明治族群，壓力將逐步「爆表」。

同時，台灣的生育率逐年下降，2026年前五月新生兒人數僅3.9萬人，比去年同期減少7,518人，估全年新生兒人數可能跌破10萬人。人口持續負成長，據國發會預估，到2070年時，65歲以上長者將有697萬人，占總人口的46.5%，15到64歲的工作人口也有697萬人，一個工作人口就要扶養一位長者，其中85歲以上的超高齡人口，到2070年時將達219萬人，須照護的程度與難度會更高。

長者照護時間平均7.8年 至少要備妥225萬元

據2022年的衛福部的老人狀況調查報告指出，55 歲以上使用居家照顧或日間照顧服務者約25萬人，雇用本國籍看護者約1.6萬人，平均每月約新台幣3.3萬元；雇用外籍看護者約15萬人，平均每月約2.9萬元；使用住宿機構照顧者約9.8萬人，平均每月約2.4萬元。若以平均照顧7.8年來推算，最少都要準備225萬元，若是完全靠家人照顧，主要照護者可能必須減少工作時間、甚至辭去工作，長久下來，影響家庭經濟與彼此間的關係，甚至連主要照護者的身心健康也可能受影響。

南山人壽的「相守溢百」有九大特點：一、因應百歲人生需求，將保障期間拉長到保險年齡達100歲的保單年度末；二、符合長照狀態或完全失能時，先給付保額50%的「長期照顧／完全失能一次保險金」，成為罹病時的定心丸，可安心接受治療；三、給付輔具補助保險金，符合長照狀態或完全失能時依保額25%給付「長期照顧／完全失能輔具補助保險金」，可補貼居家環境改造或輔具的費用。（詳細給付約定請參閱保單條款）

四、依保額給付「長期照顧／完全失能分期保險金」最高給付15次，每次以單利2%增加給付金額，協助減緩通膨的衝擊；五、依保額10%給付「長期照顧／完全失能喘息服務關懷保險金」最高給付15次，協助照護者有暫時休息的機會；六、若被保險人致成一到六級失能或符合長照狀態期間，提供豁免保費機制；七、持續符合長照狀態，在連續給付四期長期照顧分期保險金及喘息服務關懷保險金後，第五期開始僅需提供被保險人生存證明，不用再檢附巴氏量表或臨床失智評估量表等相關文件，減輕提供相關證明的負擔；八、具有外溢機制，投保時保險年齡達16歲（含）以上者，體況達標，第3保單年度起享有健康促進增額保障；九、有身故保險金／祝壽保險金，讓保障規畫更完整。

身為國內長照險領導品牌的南山人壽發現，即便國內推動長照險已逾30年，依壽險公會的資料計算，國內長照險有效契約投保率大約5%，仍有極大的強化空間，同時長期照顧或失能不是只發生在高齡長者，據南山人壽的長照險理賠分析，腦中風、癌症、意外與失智造成的長照理賠是前四大原因，除了失智54歲以下理賠約占7%外，如腦中風的長照理賠，54歲以下約占33%，癌症的54歲以下長照給付約占29%，意外造成的長照給付，54歲以下人數則占52%，因此建議年輕時就應趁保費相對便宜，規劃長照保障。

同時，進入長照狀態者若居家照護，可能需要環境改造，如去除門檻，改造浴室，增加沐浴或如廁輔具，購買移動輔具、安全監控系統等，雖政府有補助及可以租借或購買，但都是一筆費用，「相守溢百」給付輔具補助保險金，增加照護的財務信心；另外就是主要照護者長時間的看護，身心健康都會受到影響，有時需要尋找「替手」，暫時喘息，「相守溢百」亦提供最高15次的喘息服務關懷保險金，給照護者溫暖的支持。

電影「我就要你好好的（Me Before You）」中失能男主角雖然非常喜歡女主角的照護與陪伴，但卻不希望自己成為女主角無法去體驗世界的牽絆，南山人壽推出「相守溢百」長照險，就是希望協助因應百歲人生中的長照風險，為自己先安排長照安全網，也讓家人可以在財務支持下，繼續相伴。