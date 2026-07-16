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富邦金控打造幸福職場 升級結婚補助福利 最高可獲得6萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦金（2881）秉持「以人為本」的核心理念，持續打造友善、安心的幸福職場。為支持員工在人生不同階段的家庭需求，富邦金控宣布自2026年8月1日起優化結婚補助措施並擴及員工子女適用，提供員工本人結婚補助新台幣3萬元，若新人雙方皆任職於富邦金控或子公司，共可獲得6萬元結婚補助，若員工子女結婚，則另提供員工6仟元補助。

富邦金控董事長蔡明興表示，人才是富邦最重視的資產，員工的幸福感更是企業穩健經營與永續發展的重要基礎。隨著家庭型態與生活需求日趨多元，對員工的照顧除工作場域外，更延伸至家庭與人生重要階段。此次優化員工結婚補助並擴及員工子女，希望透過升級後的福利措施，陪伴員工迎接人生重要時刻，共享成家立業的喜悅，以實際行動展現對員工的關懷。

富邦金控長期致力提供員工全方位家庭照護福利，依據員工在不同人生階段的需求，建立更完整的支持機制。近年來除持續提供每胎新生兒補助10萬元外，並提高6歲以下子女育兒補助至每年2.4萬元，同時提供優於法令規定的生育友善假別，包含10周全薪產假、8天全薪產檢假、8天全薪陪產檢及陪產假，以及3天全薪家庭關懷假，打造友善家庭的幸福職場。

2025年生、育相關福利補助近1.6億元，照顧員工子女逾4,700人次，本次提升員工結婚補助福利，並從員工本人延伸至家庭成員，提供更完整且具溫度的照顧，實踐企業對員工家庭友善的承諾。

富邦金控相信，員工幸福是企業成長的重要動能，也是打造永續競爭力的關鍵。未來將持續傾聽員工及其家庭需求，透過更完善、更貼近需求的福利制度，營造讓員工安心工作的友善環境。富邦金控將持續以實際行動落實幸福企業承諾，陪伴員工在人生不同階段前行，與公司共同成長，攜手創造更美好的未來。

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