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土銀青少年羽球夏令營熱血登場 羽球國手親自教導 教練團陣容豪華

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行7月15日於該行員工訓練所舉辦「青少年羽球夏令營」，並以「羽球開打，廉政開講」為主題，推廣廉政與防詐教育課程，透過羽球國手親自教導學子體適能與專業球技，更善用互動式學習向下扎根廉政防詐意識。

本次土地銀行「青少年羽球夏令營」由全場接力傳遞大球作為開場儀式象徵延續精神與情感，以黃、綠、藍色大球依序代表榮耀傳承、未來希望及信念願景，具體展現土地銀行80周年的傳承、凝聚與邁向未來之深刻意義。

土地銀行羽球夏令營長年廣受各界好評，豪華教練團陣容蔚為每年活動亮點，今年土地銀行羽球隊再度派出現役甲組隊員與教練親自坐鎮，指導學子及弱勢孩童體適能知識與羽球基本動作，運用輕鬆互動且寓教於樂的方式推展羽球運動。

然而，暑假期間詐騙案件頻傳，依內政部警政署統計，我國去年詐欺案件發生數共約19萬件，其中被害人以18至49歲的青壯年居多（占比73.48%），部分學子甚至在懵懂中淪為詐騙集團車手，顯見誠信廉潔與反詐騙教育已成為年輕族群的必修科目。

為了讓青少年在切磋球技之餘，能同步提升誠信廉潔與反詐騙觀念，土地銀行於今年夏令營課程中，特別規劃「運動、劇場與互動學習」創新形式，內容融合生活劇場演出、防詐情境模擬、有獎徵答與團康遊戲等多元互動元素，有效強化學員「誠信在心 防詐在行」的認知與實踐，並將廉潔、誠信、防詐與法治觀念等主題納入課程，引領學生提升風險辨識與道德判斷能力。

身為百分之百國營銀行，土地銀行積極響應國家政策，全力推行政府「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五大策略，落實臨櫃關懷、防阻詐騙，守護客戶資產，不僅榮獲中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「中檢神說吸金專案」防詐獎項，亦獲得財金資訊公司「阻詐聯防貢獻獎」肯定；有關廉政業務部分今年度本行優秀同仁亦榮獲財政部表揚獲選為「廉潔楷模人員」；另為響應國家發展委員會檔案管理局對文史檔案之重視，特結合檔案串聯羽球隊亮點故事，彰顯珍貴史料價值。

土銀 羽球 夏令營

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