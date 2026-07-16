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新青安補貼3+3年落日 公股銀扛補貼到最後一年 配合政策虧大了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新青安3.0拍板，目前八大公股行庫已經在測試新系統，務求8月1日起上線無縫接軌，將來連同新青安2.0補貼將採「3+3」機制，補貼滿三年後起將調升半碼利率，之後逐年調升半碼至第四年補貼歸零，而其中公股行庫補貼扛下利息到最後一刻，前三年政府補貼陸續退場，行庫補貼的半碼直到第四年才結束，可說是配合政策鞠躬盡瘁。

財政部推出的新青安貸款2.0自2023年8月1日起上路，將於7月31日屆期，行政院續推青安3.0計畫，預計8月1日上路。至於舊有青安2.0借款戶亦將保障享受三年利息補貼，之後分三年補貼退場。目前由內政部住宅基金補貼0.375%，公股行庫補貼0.125%，共計0.5%。

自2023年8月起申貸青安者自申貸起算三年補貼享有1.775%優惠利率，當滿三年後的第一個月起則開始調升利率半碼（0.125%），之後每一年調升利率半碼至第四年恢復利率至2.275%。不過，前三年由內政部住宅基金補貼退場，意即八大公股行庫前三年持續補貼半碼，扛起補貼大旗。事實上青安2.0戶數逾17萬戶，累積撥貸金額達1兆3,411億元，是相當龐大的數量，因此公股銀行正配合更新系統。

此外，未來關於新青安3.0將針對婚育家庭提高額度，不過，日後涉及借款戶婚姻關係的存續問題，倘若離婚將收回加碼的額度，此部分銀行不可能主動查核，亦有擾民問題，據了解政府將規劃由戶政單位提供資料檢核。

新青安 財政部 行政院

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