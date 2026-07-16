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安泰銀行瞄準暑假旅遊消費 信用卡旅遊回饋最高7200元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安泰銀行世界卡整合機場接送、旅遊平安保險及機場貴賓室等旅遊禮遇，提供從出發前至返程的完整旅遊服務。圖／安泰銀行提供
安泰銀行世界卡整合機場接送、旅遊平安保險及機場貴賓室等旅遊禮遇，提供從出發前至返程的完整旅遊服務。圖／安泰銀行提供

隨著暑假旅遊旺季正式展開，國人出國旅遊及跨境消費需求持續升溫，安泰銀行（2849）觀察旅遊相關刷卡金額逐步攀升，推出「刷安泰旅遊趣」信用卡優惠活動，整合旅遊消費回饋、海外消費、分期付款及多項旅遊權益，協助民眾從行程規劃、機票住宿到海外消費，提供一站式旅遊支付服務。

即日起至9月30日止，持安泰銀行信用卡於指定旅行社、航空公司以及 Agoda、Booking.com、Hotels.com、KKday、Klook 等旅遊及消費平台消費，單筆達指定門檻即可享最高1,200 元回饋，活動期間累積消費達指定金額再享最高6,000元加碼回饋，合計最高可享7,200元刷卡金，無論跟團旅遊或自由行，皆能享有回饋。

安泰銀行還同步推出海外消費加碼活動。活動期間完成登錄後，在海外實體商店每新增一筆交易，即可獲得一次抽獎機會，有機會獲得1,000 元刷卡金，鼓勵卡友於海外多元支付場景使用信用卡消費，交易筆數愈多，中獎機會愈高。

安泰銀行表示，近年國人旅遊型態朝向自由行及數位訂房發展，旅遊消費逐漸由單一刷卡回饋延伸至支付便利、分期理財及旅遊保障等多元需求，因此除了消費回饋，安泰銀行世界卡整合機場接送、旅遊平安保險及機場貴賓室等旅遊禮遇，提供從出發前至返程的完整旅遊服務。

安泰銀行分期卡則提供3期、6期、12期0利率分期方案，無論是旅行社團費、機票、住宿或旅遊商品，皆可依個人需求彈性分期，減輕一次性支付壓力。

安泰銀行 信用卡 Klook

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