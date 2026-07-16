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投資型翻倍賺！壽險業上半年新契約保費7673億元 年增五成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險公會16日公布壽險業2026年前六月保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長，其中新契約保費收入為7673.50億元，年增51.6%；續年度保費8637.18億元，年增6.4%；總保費收入16310.68億元，年增23.7%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險4674.01億元占新契約保費的60.9%，年增33.6%；傷害險80.64億元，占1.1%；健康險240.61億元占3.1%，年增11.6%；年金險2678.23億元占34.9%，年增111.6%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3073.77億元，年增13.7%；傳統型年金險新契約保費收入15.80億元，年減53.6%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，近期美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，惟部分壽險公司陸續調升台外幣利變型保單之宣告利率，提升相關保險商品吸引力與銷售；第二，因應保險業自今年起接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品。

第三，因應高齡社會趨勢及民眾對退休規劃、家庭保障與資產傳承等需求增加，壽險公司陸續推出分紅保單及利變型保險新商品，並透過銀行通路推展，帶動傳統型保險商品銷售表現。因此2026年前六月整體傳統型保險商品新契約保費收入3410.82億元，年增12.4%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1600.25億元，年增101.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）2662.43億元，年增116.2%。整體而言，成長動能主要來自，第一，受惠於國內外股市維持穩健表現，市場投資氛圍正向，民眾對投資型保險商品需求增加，帶動新契約保費收入成長；第二，壽險公司持續與銀行及投信通路合作，維持多元銷售管道，提升銷售動能。因此2026年前六月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）4262.68億元，年增110.3%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）7673.50億元中，壽險公司本身行銷體系3484.42億元占45.41%；銀行經代保代通路 2913.66億元占37.97%；傳統保險經紀人、保險代理人1275.42億元占16.62%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.46：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險業

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