富邦金挺成家 結婚補助擴及員工子女

富邦金控今天宣布，支持員工在人生不同階段的家庭需求，自8月1日起優化結婚補助措施，並擴及員工子女，提供員工本人結婚補助新台幣3萬元，若新人雙方皆任職富邦金或子公司，共可獲得6萬元結婚補助；若員工子女結婚，則提供員工6000元補助。

富邦金今天發布新聞稿。富邦金董事長蔡明興表示，員工的幸福感是企業穩健經營與永續發展的重要基礎，隨著家庭型態與生活需求日趨多元，對員工的照顧除工作場域外，更延伸至家庭與人生重要階段。此次優化員工結婚補助並擴及員工子女，希望透過升級後的福利措施，陪伴員工迎接人生重要時刻，共享成家立業的喜悅。

富邦金宣布自今年8月1日起優化結婚補助措施，並擴及員工子女，提供員工本人結婚補助新台幣3萬元，若新人雙方皆任職於富邦金或子公司，共可獲得6萬元結婚補助；若員工子女結婚，則提供員工6000元補助。

富邦金長期提供員工全方位家庭照護福利，根據員工在不同人生階段的需求，建立更完整的支持機制。近年來除持續提供每胎新生兒補助10萬元外，並提高6歲以下子女育兒補助至每年2.4萬元，同時提供優於法令規定的生育友善假別，包含10週全薪產假、8天全薪產檢假、8天全薪陪產檢及陪產假，以及3天全薪家庭關懷假，打造幸福職場。

富邦金表示，2025年生、育相關福利補助近1.6億元，照顧員工子女逾4700人次，此次提升員工結婚補助福利，並從員工延伸至其家庭成員，實踐企業對員工家庭友善的承諾。