聽新聞
0:00 / 0:00
外資股利匯出需求仍持續 新台幣32.1~32.25元間震盪
新台幣匯價今早以32.17開盤，小升1.9分，7月以來，新台幣收盤價已連7個交易日以「32」字頭收盤。
台股早盤開低走低，匯銀估，新台幣近期恐在32.1~32.25元間震盪。匯銀人士指出，時序進入除權息旺季，外資股利匯出需求仍將持續，加上近期外資於台股偏向賣超，短線仍對新台幣形成貶值壓力。
不過6月出口年增40.3%，AI 相關出口動能維持強勁，可望提供基本面支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。