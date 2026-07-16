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外資股利匯出需求仍持續 新台幣32.1~32.25元間震盪

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價今早以32.17開盤，小升1.9分，7月以來，新台幣收盤價已連7個交易日以「32」字頭收盤。聯合報系資料照
新台幣匯價今早以32.17開盤，小升1.9分，7月以來，新台幣收盤價已連7個交易日以「32」字頭收盤。聯合報系資料照

台幣匯價今早以32.17開盤，小升1.9分，7月以來，新台幣收盤價已連7個交易日以「32」字頭收盤。

台股早盤開低走低，匯銀估，新台幣近期恐在32.1~32.25元間震盪。匯銀人士指出，時序進入除權息旺季，外資股利匯出需求仍將持續，加上近期外資於台股偏向賣超，短線仍對新台幣形成貶值壓力。

不過6月出口年增40.3%，AI 相關出口動能維持強勁，可望提供基本面支撐。

台幣 台股 短線

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