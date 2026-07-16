富邦金推動綠色金融 突破2.7兆元

富邦金控發布「二○二五年永續報告書」，展現低碳、數位、激勵與影響四大ＥＳＧ策略具體成效。富邦金二○二五年投入綠色金融實績突破二點七兆元，並將二○三○年目標提高至三點二兆元，透過多元金融商品與服務，引導資金流向低碳與永續產業，攜手企業共同加速淨零轉型。

富邦金董事長蔡明興表示，面對氣候變遷與科技發展帶來結構性轉變，金融業在支持產業轉型、強化社會韌性及推動永續發展上扮演關鍵角色。

低碳面向，富邦金持續深化綠色金融布局，規畫二○三○年底前全面退出燃料煤相關產業，二○四○年底前全面退出非典型油氣產業的投資與承保業務。在營運減碳，富邦金去年在範疇一與範疇二溫室氣體排放量較基準年減少百分之卅八點二，同時再生能源使用占比達百分之廿點一。

富邦金與子公司亦持續強化企業永續發展基礎。數位與金融安全方面，導入人工智慧應用，打造完善防詐機制。社會影響與普惠金融方面，推動多語系金融服務與教育，透過多元合作擴大金融教育觸角，提升社會整體金融素養與韌性。

富邦二○二五年成立「有志一同」公益平台，以環境守護、金融教育、賽事服務、關懷陪伴等四大主軸，系統性地擴大志工服務範疇，去年全年志工服務時數逾四點一萬小時。

富邦持續優化員工照護，除提供每胎新生兒十萬元補助、六歲以下員工子女每年二點四萬元育兒補助外，並自今年度提供每年三日全薪家庭關懷假，同時推動「永續俱樂部」系列講座。