七大壽險收益達1,797億元

七大壽險6月及上半年獲利全數出爐，合計6月稅後純益213.1億元，由於6月台股表現不如4、5月，壽險公司金融資產評價利益縮水，單月獲利較去年同期減少逾三成；不過受惠上半年台股走強，七大壽險累計上半年稅後純益達1,797.9億元，較去年同期371.1億元大增384.4%。

富邦人壽6月稅後純益16.9億元，年減80.6%，累計上半年稅後純益555.8億元，年增126.4%，主要受惠CSM攤銷、經常性投資收益、現金股利收入及台股實現資本利得挹注；若加計FVOCI權益工具處分利益，6月及上半年純益分別達197.8億元及1,432.4億元，淨值比逾15%。

南山人壽6月稅後純益11.5億元，因金融資產評價利益下滑，年減89.8%，但累計上半年仍賺308.7億元，年增114.5%，創2023年以來同期新高，6月底淨值突破5,600億元。

三商美邦人壽（2867）6月因一次性提列勞工退休金提繳差額準備10.6億元，單月虧損8.6億元；不過受惠股市上漲、CSM釋出及公債殖利率走升，上半年稅後純益51.2億元，淨值達1,200億元、淨值比提升至8.8%。

國泰人壽上半年稅後純益462.4億元、新光人壽225億元、台灣人壽102.7億元、凱基人壽92億元。

此外，6月新台幣兌美元貶值0.45元，七大壽險同步增提外匯價格變動準備金，累計餘額約5,945億元。