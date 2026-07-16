五大行6月刷卡額創高 年增117%

五大信用卡發卡銀行6月最新簽帳金額出爐，合計刷卡金額高達6,088億元，較去年同期翻倍，年增117%，寫下史上最狂6月紀錄；累計上半年五大行刷卡金額突破2兆元，達2.19兆元，再創歷史新高，年增38%。五大銀行個別6月單月和累計刷卡金額均創歷史同期新高。

五大發卡行前六月刷卡額，以中信銀奪冠達6,263億元，其次為國泰世華銀的4,923億元，玉山銀行以4,149億元排名第三，前三大刷卡行中，以玉山銀上半年刷卡金額年增49%最強勁，中信銀年增39%緊追在後。

以6月單月來看，玉山銀行以單月簽帳金額1,609億元，領先中信銀的1,559億元，奪下單月刷卡王寶座，這是今年以來玉山銀首度登頂，單月發卡王則以國泰世華銀的22萬張新卡拿下第一。

五大發卡行6月單月皆刷出新高紀錄，排名依次為玉山銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀、北富銀。

上半年刷卡王中信銀，累計總簽帳金額6,263億元，年成長39%，包含：繳稅、旅遊、餐飲、量販及海外等消費持續挹注成長動能。

6月單月刷卡王玉山銀主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear信用卡等。國泰世華在6月新發卡量奪冠，達22萬張，主要是消費帶動發卡量穩定增加，加上台塑聯名卡換發卡所致。

台新銀6月發卡量也表現亮眼，Richart卡在7月推出全新Chill刷，鎖定年輕族群。北富銀主要發卡貢獻為COSTCO卡、J卡及momo卡。